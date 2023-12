Projet de loi immigration EN DIRECT : La motion de rejet adoptée, camouflet pour le gouvernement…

18h12 : « Ça sent le bout du chemin » pour Darmanin et sa loi immigration, juge Mélenchon

« Ça sent le bout du chemin » pour Gérald Darmanin et sa loi immigration, a jugé le leader insoumis Jean-Luc Mélenchon sur X (ex-twitter), après l'adoption d'une motion de rejet préalable au projet de loi immigration. « Darmanin a dompté les groupuscules macronistes. Mais pas l'Assemblée nationale », a-t-il ajouté. L'Assemblée nationale a adopté par 270 voix contre 265 la motion de rejet préalable au projet de loi immigration, avec les voix de la gauche, des LR et du RN, infligeant une très lourde défaite politique au gouvernement.