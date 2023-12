Marine Le Pen n’a pas fermé la porte ce dimanche à ce que le groupe Rassemblement national vote lundi la motion de rejet déposée par les écologistes sur le projet de loi immigration, ce qui interromprait son examen dès le début des débats si elle était adoptée. « Nous allons en discuter demain (lundi). Il y a des arguments pour et des arguments contre. L’argument contre, c’est qu’évidemment nous souhaitons débattre parce que M. Darmanin dit tout et l’inverse de tout. Il y a un moment donné, il va falloir qu’avec des contradicteurs il nous explique sa position », a déclaré Marine Le Pen, invitée au Grand Jury Europe 1/CNews/Les Echos.

« Le pour, c’est qu’il est tout à fait évident que nous sommes opposés frontalement à cette loi sur l’immigration qui en réalité crée une nouvelle filière d’immigration supplémentaire alors que déjà l’on voit que nous sommes submergés par une immigration anarchique », a-t-elle ajouté. Si les 88 députés RN, la gauche et une partie des LR votaient lundi cette motion de rejet, elle aurait de fortes chances d’être adoptée et l’examen du projet de loi, et des plus de 2.600 amendements déposés, serait interrompu d’emblée.

La navette entre l’Assemblée et le Sénat reprendrait alors sur la base du texte du Sénat qui « n’est pas parfait mais moins pire », selon Marine Le Pen. La présidente du groupe RN n’a pas de difficultés à voter une motion déposée par les écologistes. « On peut être opposés à un texte pour des raisons différentes », a-t-elle justifié.