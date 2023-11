26e motion de censure pour la Première ministre et 19e « 49.3 ». Voici comme on pourrait résumer le dimanche soir d'Elisabeth Borne. L'Assemblée a d'abord rejeté une motion de censure LFI - celle-ci a obtenu 89 voix sur les 289 nécessaires pour faire tomber le gouvernement - portant sur la partie recettes du budget de la Sécu. Un rejet qui signifie l'adoption en seconde lecture du texte. Puis, la Première ministre a actionné le 49.3, cette fois-ci sur la partie dépenses et l'ensemble du texte.

Après ce nouveau 49.3, le groupe LFI a aussitôt annoncé le dépôt d'une motion de censure, qui devrait comme les autres échouer à recueillir une majorité des suffrages des députés, ce qui permettra au gouvernement de voir l'ensemble du PLFSS adopté en deuxième lecture à l'Assemblée. Le texte pourra alors reprendre son parcours législatif au Sénat.

Dans son discours en réponse à la motion de censure insoumise, Elisabeth Borne a utilisé un argumentaire connu, pointant la nécessité pour la France de se doter d'un budget, et l'absence de « majorité alternative capable de gouverner ». « Nous avons besoin du projet de loi de financement de la Sécurité sociale pour faire vivre notre modèle social », a-t-elle dit plus tard en dégainant le 49.3, à peine ouvert le débat sur la partie dépenses du projet de loi.