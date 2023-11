« Je veux une droite ferme, qui rétablisse l’ordre ». Le soir de son élection à la tête des Républicains, le 11 décembre 2022, Eric Ciotti promettait d’incarner une « droite de l’autorité » pour redresser le pays. Près d’un an plus tard, le patron LR peine à faire régner l’ordre… dans sa propre famille.

Dernier épisode en date : le projet de loi immigration du gouvernement. Le texte, largement remanié puis voté au Sénat par la majorité de droite et du centre la semaine dernière, arrive lundi prochain en commission de l’Assemblée nationale. Mais les députés LR ne sont pas exactement sur la même ligne que leurs copains sénateurs. Et les députés LR ne sont pas même d’accord entre eux. De quoi donner un sacré mal de crâne à Eric Ciotti, qui craint de voir le spectre des divisions revenir hanter la droite.

« La version du Sénat ne me convient pas »

Comme dans tout bon film d’horreur, le début de l’intrigue semblait pourtant idéal. Après l’épreuve chaotique des retraites, la droite s’était retrouvée sur un sujet de consensus, apporté sur un plateau par l’exécutif : l’immigration. Eric Ciotti, Olivier Marleix et Bruno Retailleau, présidents LR à l’Assemblée et au Sénat, faisaient tribune commune pour dévoiler leurs attentes en matière migratoire. A la clé : deux propositions de loi, dont une révision constitutionnelle, pour permettre de réduire les flux. « On a mis nos propositions sur la table, au gouvernement de jouer », nous disait dans la foulée le député Pierre-Henri Dumont. Mais c’est bien sur le texte gouvernemental que les débats ont porté récemment au Sénat, mettant en lumière les divisions internes.

« Ce n’est plus le texte de monsieur Darmanin, c’est notre texte. Jamais nous n’avons été aussi fermes », s’est félicité Bruno Retailleau sur Public Sénat après l’adoption mardi dernier, saluant le durcissement des mesures sur l’AME, le regroupement familial ou les délits de séjour. Un constat pas vraiment partagé par les collègues du Palais Bourbon. Dans leur viseur, l’article 3, visant à régulariser les immigrés dans les secteurs économiques en tension. Poussés par leurs alliés centristes, les sénateurs LR l’ont fait évoluer pour que les travailleurs puissent obtenir un titre de séjour d’un an « à titre exceptionnel » par décision préfectorale, et non de plein droit, comme le prévoyait la mouture du gouvernement.

« J’étais opposé à l’article 3, et la version durcie du Sénat ne me convient pas non plus, car elle ouvre la porte à une voie de régularisation », souffle le député Eric Pauget, membre de la commission des lois. « Soyons clairs : le tripatouillage de l’article 3 ne rend pas le texte acceptable », a aussi fustigé Pierre-Henri Dumont sur X (ex-Twitter), déclenchant la colère de nombreux sénateurs.

L’aile gauche de la majorité au secours des LR ?

Eric Ciotti, qui s’est dit lui-même « gêné » par ce nouvel article, doit donc composer avec ces divergences entre les deux chambres, mais aussi avec celles de ses troupes au sein même de l’Assemblée. Une partie serait encline à voter un texte durci, une autre préférerait aller au clash. « Je ne voterai pas un texte ramolli. Pour moi, c’est modification de la Constitution ou rien. Si le gouvernement n’est pas à la hauteur, si la loi est mollassonne, alors il nous faudra aller jusqu’à la motion de censure et renverser le gouvernement », dit le député Aurélien Pradié.

Suffisant pour rendre la position de la droite incompréhensible, sur un sujet pourtant très attendu par son électorat et par une majorité de Français. « Ils ne sont jamais d’accord sur rien, c’est quand même galère ! », soupire un député de la majorité, proche de Gérald Darmanin. C’est aussi un nouveau test d’autorité pour Eric Ciotti, qui peine toujours à mettre au pas ses troupes.

« On aura à se prononcer sur une version complètement détricotée »

Mais le cauchemar des retraites pourrait bien être évité, et ce grâce à un allié… inattendu. « Ça ne sert à rien de se chicaner maintenant. On aura à se prononcer sur une version du texte complètement détricotée en commission par l’aile gauche de la majorité présidentielle », insiste Eric Pauget, convaincu que les macronistes reviendront au texte initial. « Ne créons pas des divisions qui n’existent pas. Tout le monde sera d’accord pour rejeter un texte qui serait affadi », abonde un élu proche de Bruno Retailleau.

Le 7 décembre devrait d’ailleurs permettre de souder toute la famille. Dans le cadre de leur niche parlementaire, les députés LR proposeront leur réforme constitutionnelle permettant à la France de déroger au droit international sur les questions migratoires. « Sur ce point-là, députés et sénateurs sont d’accord, avance la députée Anne-Laure Blin. On verra dans quel état d’esprit est le gouvernement ». En cas d’échec, la droite se montrera redoutable sur l’examen du texte gouvernemental. Ce sera quatre petits jours plus tard, en séance publique.