L’issue étant sans surprise, c’est un vote qui a peu mobilisé les députés. La loi de programmation des finances publiques pour la période 2023-2027 a été définitivement adoptée mercredi par le Parlement, via le rejet d’une motion de censure à l’Assemblée nationale dans un hémicycle clairsemé.

Ce texte établit un cadre de pilotage financier pluriannuel, à ne pas confondre avec les budgets de l’État et de la Sécurité sociale pour 2024, dont l’examen parlementaire est toujours en cours.

Pour Borne, cette loi assure « notre souveraineté »

Faute de majorité absolue à l’Assemblée, le gouvernement a eu recours à l’article 49.3 pour une adoption sans vote, suscitant en riposte la motion de censure examinée mercredi, la 25e pour Élisabeth Borne. Cosignée par des députés de La France Insoumise, des communistes et des écologistes, elle a subi le même rejet que les précédentes, avec 143 voix sur les 289 requises pour faire tomber le gouvernement.

La loi ainsi adoptée est « nécessaire pour notre pays », a plaidé devant les députés la Première ministre, car elle assure « notre souveraineté » et « ouvre la voie à des investissements majeurs pour la transition écologique ».

Ce texte table sur un déficit public ramené à 2,7 % du PIB en 2027, sous l’objectif européen de 3 %. Le Sénat avait réclamé, en vain, que soit fixé l’objectif d’un retour sous les 3 % deux ans plus tôt, en 2025, et un déficit public ramené à 1,7 % en 2027. Le gouvernement fait valoir que ce cadre pluriannuel est un gage de « crédibilité vis-à-vis de nos partenaires européens », et permettra de débloquer « 18 milliards d’euros du plan de relance européen ».

Borne tacle l’attitude de LFI

Dans une Assemblée sonnant creux, Élisabeth Borne a une nouvelle fois reproché aux Insoumis leur comportement : « Si vous faites de cet hémicycle le lieu où toutes les violences verbales sont permises, comment pouvez-vous ensuite vous étonner de la banalisation de la violence dans le quotidien de nos concitoyens ? ». « Vous avez gagné la palme de l’outrance, pas un brevet d’opposition, l’extrême droite n’attendait que ça », a-t-elle lancé.

De leur côté, plusieurs députés d’opposition ont mis en garde le gouvernement sur un possible bras de fer juridique à venir, lié au recours lundi au 49.3 sur le texte adopté mercredi. Le gouvernement ne peut utiliser cet outil constitutionnel qu’une fois par session parlementaire, en dehors de son usage illimité autorisé sur les budgets de l’État et de la Sécurité sociale.

Avis juridiques à l’appui, le camp présidentiel estime que le 49.3 déclenché lundi ne le prive pas de son unique cartouche lors de la session en cours. Car il serait dans la continuité d’un premier déclenchement fin septembre, sur cette même loi de programmation, lors d’une session extraordinaire. Mais des groupes d’opposition ont prévenu qu’ils contesteraient cet argument si le gouvernement utilisait de nouveau l’arme constitutionnelle lors de la session ordinaire, par exemple sur le projet de loi immigration.