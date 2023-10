Et de une, et de deux. Sans grande surprise, les motions de censure de la gauche puis du Rassemblement national ont été rejetées ce lundi après-midi. Déposées en réplique au 49.3 déclenché par Elisabeth Borne sur la partie « recettes » du budget de la Sécurité sociale, elles ont recueilli respectivement 223 et 88 suffrages sur les 289 nécessaires pour faire tomber le gouvernement.

Accusée par les oppositions de « banaliser » le 49.3, la Première ministre leur a reproché en retour leurs « mensonges » et « tentatives d’obstruction », devant un hémicycle clairsemé. « J’agis dans l’intérêt du pays et je prends mes responsabilités », a-t-elle lancé, défendant un budget de la Sécu (PLFSS) qui prévoit « une nouvelle hausse des moyens » tout en « garantissant la soutenabilité financière de notre modèle ».

Ces nouveaux rejets valent donc adoption des « recettes » du budget de la Sécu. Ils doivent permettre de démarrer l’examen de ses « dépenses », jugées insuffisantes pour le système de santé par l’ensemble des oppositions. Même si un nouveau 49.3 est très vite attendu.