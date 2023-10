C’est la treizième fois qu’Elisabeth Borne sort la carte maîtresse de sa manche. Le 49.3 a permis de faire adopter la partie recettes du budget malgré le désaccord de l’opposition parlementaire. Ce « n’est pas une surprise », mais « nous n’avons pas le choix », a défendu Thomas Cazenave, le ministre du Budget, lors d’un point de presse. « Les oppositions avaient annoncé qu’elles ne voteraient pas le budget, cela s’est confirmé après 40 heures de travail en Commission [des Finance] et l’examen de 3.000 amendements », « un record », selon le ministre.

« Nous n’avons pas le choix, car il n’y a pas de budget alternatif avec des oppositions qui sont sur des demandes irréconciliables, avec d’un côté ceux qui dénoncent une cure d’austérité sans précédent et d’autres qui demandent des coupes sombres dans notre budget », a-t-il dit. « Et pourtant, c’est notre responsabilité de doter le pays d’un budget avant la fin de l’année », donc le 49.3 « est la seule solution possible ».

300 amendements retenus

Pour autant, selon Thomas Cazenave, il y a eu « du dialogue et du temps parlementaire ». Il a rappelé les diverses réunions des Dialogues de Bercy, qu’il a tenues au ministère dans les semaines précédant la présentation du projet de budget 2024 avec des représentants des partis de l’Assemblée nationale ou du Sénat. Le texte final « est différent » du projet initial, a-t-il souligné, puisque « nous avons retenu plus de 300 amendements » contre 120 l’an dernier, et des amendements « naturellement de la majorité mais aussi des oppositions ».

« Plus de 110 amendements émanent du groupe Renaissance », a-t-il détaillé, « une trentaine du groupe Démocrate, idem pour le groupe Horizons, 17 des LR, 12 des Socialistes, 8 des LIOT, 3 des Ecologistes et 3 du groupe GDR », sur « des sujets sur lesquels ils souhaitaient avancer ». Il s’est félicité que « les amendements compatibles aient trouvé une concrétisation ».