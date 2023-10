A l’Assemblée nationale, les députés ont plutôt l’habitude de se chercher des poux. Mais depuis quelques jours, les punaises de lit ont pris la relève dans le débat public. Mathilde Panot, la présidente du groupe insoumis, est allée jusqu’à brandir une fiole remplie de ces suceurs de sang (morts, on vous rassure) au sein de l’Hémicycle, mardi, lors des questions au gouvernement, pour demander un plan national de prévention. « Ces petits insectes répandent le désespoir dans notre pays. Faut-il attendre que Matignon soit infesté pour qu’enfin vous réagissiez ? »

Elisabeth Borne et son gouvernement ont tenté de calmer l’émoi général en annonçant la tenue d’une réunion interministérielle ce vendredi sur ce sujet piquant.

« Pas de peur sur la ville ! »

Car ces petites bestioles, qui se nourrissent de sang humain la nuit, agitent la France depuis plusieurs semaines. Des vidéos très relayées sur les réseaux sociaux ont dénoncé la présence - pas toujours avérée - de ces insectes dans des TGV, le métro parisien, l’aéroport de Roissy, mais aussi dans des cinémas, des écoles, des hôpitaux ou des bibliothèques. Déjà présentes sur Terre il y a 100 millions d’années, les punaises de lit ont fait leur retour depuis environ trente ans dans les pays développés, notamment à la faveur d’un mode de vie plus nomade. Alors que les députés sont habitués à prendre le train pour voyager aux quatre coins de la France, la « psychose » du moment pourrait-elle gagner le Palais-Bourbon ?

Notre très sérieuse enquête menée ce jeudi dans les classieux couloirs de l’Assemblée n’a pas révélé de scandale sanitaire. « Il n’y a rien de particulier à signaler », souffle une fonctionnaire. « Les punaises de lit dans la fiole de Mathilde Panot n’ont sûrement pas été trouvées dans l’Hémicycle… », s’amuse-t-elle. En salle des Quatre Colonnes comme à la buvette, bien vides, le sujet provoque plus de sourires que d’inquiétudes, bien loin des polémiques politiques des dernières heures. Pas plus d’appréhension chez les parlementaires au moment de retrouver leurs collègues sur les bancs de l’Hémicycle. « Je ne vais pas craindre de m’asseoir ici ou là par peur des punaises, non. C’est un phénomène principalement domestique », balaie le socialiste Arthur Delaporte. « Il n’y a pas de peur sur la ville ! », complète un élu du MoDem.

Un texte transpartisan en décembre ?

Mais les infernales petites bêtes n’ont pas fini de faire leur trou au palais. Les députés du Parti socialiste ont invité dans l’après-midi l’ensemble des groupes (sauf le Rassemblement national) à une réunion consacrée à cette thématique pour tenter de trouver des pistes à un texte commun. « Il faut réarmer le service public, que l’Etat mette les moyens via les services municipaux. Il faut aussi revoir les contrats d’assurance pour prendre en compte ce risque des punaises de lit », détaillait en fin de matinée Arthur Delaporte. « C’est un sujet important qui doit être transpartisan, la majorité le souhaite aussi visiblement, donc on espère qu’ils saisiront cette main tendue », assure l’élu du Calvados, porte-parole du groupe PS. Le président des élus Renaissance, Sylvain Maillard, avait fait savoir mardi que son groupe souhaiterait déposer « début décembre » un texte transpartisan pour lutter contre « ce fléau ».

Le parti présidentiel a bien répondu favorablement à l’invitation socialiste, puisque le député Renaissance du Bas-Rhin Bruno Studer, très actif sur le sujet, était présent à cette réunion. « Il s’est montré assez ouvert. C’est une première prise de contacts. On a exposé nos propositions, la balle est désormais dans le camp de la majorité », ajoute Arthur Delaporte, alors qu’une prochaine rencontre est prévue « dans les prochains jours ».