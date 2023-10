Avec sa chanson Bad Day, Daniel Powter (oublié depuis) aurait pu s’adresser avec quasi 20 ans d’avance au gouvernement. Ce dernier a en effet vécu une journée difficile mardi à l’Assemblée nationale lors de l’examen de son projet de loi « plein emploi », commencé le 25 septembre. Il a en effet essuyé le rejet d’un article visant à amorcer un « service public de la petite enfance » et la colère des élus ultramarins accusant l’exécutif de néocolonialisme. On vous résume tout ça.

L’échec sur le « service public de la petite enfance »

C’est une belle déconvenue pour le gouvernement : un article intégré au projet de loi « plein emploi », visant à amorcer un « service public de la petite enfance », a été rejeté mardi à l’Assemblée. Il prévoyait notamment de retravailler la gouvernance des structures d’accueil (crèches, assistantes maternelles, haltes-garderies, etc.), en conférant aux communes un statut d’autorité organisatrice, en lien avec les départements. Des mesures « pour qu’enfin on puisse commencer à esquisser un véritable service public de la petite enfance », a défendu la ministre des Solidarités et des Familles Aurore Bergé.

Mais les oppositions avaient plusieurs griefs et la gauche et la droite ont défendu des amendements de suppression. « Cet article ne crée pas le service public de la petite enfance », a déploré le communiste Pierre Dharréville. Critiquant un article « opportuniste », le socialiste Jérôme Guedj a pointé des « béances » sur le « manque de personnel » ou « la revalorisation salariale ». « Cet article fait l’impasse sur les moyens », a tancé le député LR Thibault Bazin, son groupe estimant aussi que le texte encadrait beaucoup trop les prérogatives des communes.

Alors que l’hémicycle se remplissait et que chacun comptait les forces en présence, Aurore Bergé a rappelé des annonces gouvernementales de « 200 millions par an pour la revalorisation des personnels » et de « 6 milliards » pour la petite enfance « entre 2023 et 2027 ». En vain. Les amendements de suppression ont été adoptés (130 voix contre 127, avec le soutien des députés LR, LFI, RN, communistes et Liot).

"Oui, nous avons besoin d'un véritable service public de la petite enfance.



Pour mieux soutenir les professionnels qui chaque jour s'engagent.

Pour mieux répondre aux besoins des familles.

Pour mieux soutenir nos communes." pic.twitter.com/NYC2kjzTXf — Aurore Bergé (@auroreberge) October 3, 2023



Evidemment, ce vote était également politique. « C’était autant un vote contre l’article qu’un vote contre Aurore Bergé », avoue ainsi un député du groupe RN. Mais la ministre ne s’est pas avouée vaincue pour autant puisqu’elle a assuré : « J’espère que nous pourrons y revenir et y retravailler ensemble. Le seul intérêt qui doit être le nôtre ce doit être celui de nos enfants ». Néanmoins, selon une source gouvernementale l’exécutif n’a pas prévu de recourir à une nouvelle délibération sur l’article. Fin de partie donc.

Cet échec a fait en autre déçu, en la personne de l’Union nationale des associations familiales qui a tweeté un « Quelle déception » avant d’appeler à rétablir l’article.

La colère des élus ultramarins

L’article qui prévoit d’appliquer les mesures du projet de loi par ordonnance dans les Outre-mer n’est pas bien passé auprès des élus d’Outre-Mer. Plusieurs députés se sont succédé pour dénoncer « un manque de respect ». « Je me suis engagé à ce que les ordonnances soient préparées avec les parlementaires d’Outre-mer », a souligné le ministre du Travail Olivier Dussopt. « Nous ne voulons pas être associés, nous voulons voter », a rétorqué Emeline K/Bidi (Réunion).

Les #Outremer provoquent une suspension de séance #DirectAN

Les députés ultramarins refusent que le PJL Plein Emploi y soit appliqué par ordonnance, sans débat.

"Colon un jour, colon toujours", lance @frdric_maillot (en paraphrasant Michel Debré..) pic.twitter.com/HZ6cbBekf9 — Serge Massau (@Sergemassau) October 3, 2023



« Cela prive les députés ultramarins d’une décision sérieuse », a dénoncé Frédéric Maillot (Réunion). « Debré disait […] Créole un jour, Créole toujours. Ce soir nous constatons que c’est colon un jour, colon toujours », a-t-il lancé. « Je vous demande des excuses. Honnêtement les propos que vous avez tenus sont insupportables », a répondu le président du groupe Renaissance Sylvain Maillard.