C’est un rite politique depuis 1974, et télévisuel depuis 1981 : les questions au gouvernement de l’Assemblée nationale sont aujourd’hui un chef-d’œuvre en péril. La séance a le mérite d’être le seul moment très visible et régulier de l’activité de contrôle du pouvoir exécutif - le gouvernement - par le pouvoir législatif - le Parlement. Mais ce théâtre, parfois, des premiers émois politiques du mercredi après-midi sur FR3, France 3 et maintenant LCP, a perdu de sa superbe. C’est en tout cas l’avis de la présidente de l’Assemblée, Yaël Braun-Pivet (Renaissance), un avis assez largement partagé dans l’ensemble de l’Hémicycle. Elle doit réunir ce mercredi les chefs des différents groupes pour discuter des options afin de faire évoluer le format.

Le format ? La séance des questions au gouvernement a lieu chaque semaine de session le mardi, de 15 à 17 heures. Les députés et députées ont donc deux heures hebdomadaires pour interroger les membres du gouvernement sur des questions d’actualité. Chaque groupe a un nombre de questions correspondant plus ou moins à sa représentation dans l’Hémicycle. Chaque question et chaque réponse ne peuvent excéder deux minutes. Seule la Première ministre a le droit de dépasser ce temps. Mais les deux minutes sont à la carte : vous pouvez faire une question plus courte pour garder une réplique après la réponse du ministre. Le ministre a le droit de faire de même, toujours s’il n’a pas épuisé ses deux minutes initiales.

Une réforme qui date seulement de 2019

Ce format date de 2019 et une réforme de l’ancien président de l’institution, Richard Ferrand. Avant, pas de droit de réplique, mais surtout deux séances d’une heure : une le mardi, une le mercredi. C’est surtout cette longue séance de deux heures qui est montrée du doigt aujourd’hui. « Ce n’est pas une idée fantastique, ces deux heures d’affilée », euphémise la présidente du groupe écologiste, Cyrielle Châtelain. « Un vrai tunnel, ça n’a pas vraiment de sens ni d’intérêt », juge le MoDem Erwan Balanant, qui constate qu’« à partir de 16 heures, il n’y a plus personne ». « En deux heures vous avez 24 ou 25 questions, et à peu près l’assurance d’avoir deux ou trois fois la même pour peu que vous essayiez d’être un peu dans l’actualité », note pour sa part le président du groupe socialiste, Boris Vallaud.

20 Minutes, qui passe souvent ses mardis après-midi dans les tribunes de la presse au Palais-Bourbon, fait le même constat : la plupart du temps, les groupes d’opposition placent les questions, mais aussi les orateurs et oratrices les plus attendues, en début de séance. L’ambiance retombe alors souvent en deuxième heure, avec des questions qui concernent souvent plus directement la circonscription de la personne au micro. Et l’Hémicycle se dégarnit.

Les propositions sur la table

Parmi les députés interrogés, mis à part chez les insoumis, le droit de réplique est considéré comme une bonne idée, à conserver. Mais on semble favorable à un retour aux deux séances d’une heure. « Ce serait intéressant de nous retrouver après le Conseil des ministres [traditionnellement le mercredi], en réaction », s’enthousiasme Erwan Balanant. Cette option fait partie de celles posées sur la table par la présidente de l’Assemblée. Problème : le Sénat a profité de la désertion des députés et députées pour mettre sa propre séance de questions à cet emplacement stratégique.

Autre idée : réduire la durée des questions. Ou, plus surprenant, allouer à chaque groupe un temps de parole qu’il gère à l’envie. « Nous, sur deux heures, on a quatre minutes, ça va être vite vu, balaye Cyrielle Châtelain. On risque d’avoir des monologues, je ne vois pas où on redynamise ». Erwan Balanant voit là « une usine à gaz », qui ne convainc d’ailleurs personnes parmi les élus et élues interrogés.

Propositions petit bras

Et l’hypothèse d’une réduction pure et simple, par exemple une seule séance d’une heure et demie ? Elle provoque une levée de boucliers côté insoumis : « C’est comme pour les services publics : on les dégrade pour dire que ça ne marche pas et finalement en enlever, ironise une conseillère. Ou alors, c’est à la majorité qu’on enlève du temps, leurs questions ne servent à rien. » Car les questions de la majorité sont souvent des « questions trampolines », pour que le gouvernement puisse tranquillement rebondir dessus. Pour éviter cet effet, plusieurs pays ayant ce type de séance ont réduit le temps de parole de la majorité. Mais on imagine mal la majorité d’ici se tirer une telle balle dans le pied.

Au final, Boris Vallaud juge que ce qui est sur la table reste petit bras : « On ne va pas assez loin dans la réflexion, j’espère que la réunion de mercredi n’est que le début. » Il a chargé une députée socialiste d’y réfléchir. Et globalement, personne n’a la solution miracle. « Dans des questions au gouvernement idéales, le gouvernement nous répondrait », ironise Cyrielle Châtelain. Pas faux, même si la tendance à éluder ne date pas de la prise de pouvoir des macronistes. Majorité, gouvernement et opposition : chacun joue son rôle. Ce « jeu » parlementaire n’est pas un mal en soi, l’Hémicycle est presque fait pour cette théâtralité : la mise en scène du désaccord. Mais on a de plus en plus de mal à y trouver de la sincérité. Et ça, ça ne se décrète pas.