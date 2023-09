Ce lundi, les députés et députées ont repris les travaux en séance dans l’Hémicycle. Une petite semaine de session extraordinaire avant le début de la session ordinaire, le 2 octobre. 20 Minutes en profite pour vous donner le menu qui attend les membres de la chambre basse du Parlement dans les prochains mois.

En entrée, le plein-emploi

C’est le premier sujet sur lequel se penchent les députés et députées. En réalité, la commission des affaires sociales y est même depuis la semaine dernière, mais depuis ce lundi, direction l’Hémicycle. Le projet veut donner les moyens au pays d’arriver à 5 % de chômage, communément considéré comme le taux en dessous duquel le « plein-emploi » est atteint, objectif décrété lors de la dernière campagne présidentielle par Emmanuel Macron.

Le gouvernement veut changer le nom de Pôle emploi en France Travail, et mettre en place un « accompagnement plus personnalisé et plus intensif » des demandeurs d’emploi. En contrepartie, ils et elles signeraient un « contrat d’engagement » avec des « devoirs ». C’est là que le bât blesse, car ces devoirs pourraient aller jusqu’à 15 à 20 heures d’activités hebdomadaires, comme le veulent les LR du Sénat. La gauche crie au travail gratuit, Olivier Dussopt, le ministre du Travail, assure qu’il s’agirait d’activités d’insertions. Le gouvernement devrait facilement trouver une majorité sur ce texte avec LR.

Un premier 49.3 dès le hors-d’œuvre ?

C’est l’autre gros morceau de ce début de session, la Loi de programmation sur les finances publiques. En 2022, le gouvernement avait connu un de ses premiers gros revers sur ce chapitre-là. Ce n’est qu’un texte de « pilotage », mais il est indispensable pour que la France puisse toucher les milliards du fonds européen post-Covid. Plusieurs sources indiquent que Bruno Le Maire, le ministre de l’Economie, est confiant sur le fait d’obtenir une majorité. Problème : elle ne tiendrait qu’à l’abstention du Rassemblement national. Ce serait ainsi la première fois qu’un projet gouvernemental passe par un vote décisif du RN.

Ce précédent, beaucoup ne veulent pas en entendre parler chez les macronistes. Ceux et celles-là défendent l’usage d’un « 49.3 préventif » pour ne pas être à la merci d’une extrême droite qui pourrait d’ailleurs changer d’avis au dernier moment, c’est déjà arrivé. Rendez-vous serait pris mercredi soir pour ce premier 49.3 de la saison. Le gouvernement a ingénieusement placé ce texte dans la petite session extraordinaire qui précède la session ordinaire qui commence le 2 octobre, pour ne pas se griller dès le début de l’année son seul 49.3 possible hors textes budgétaires.

Le budget 2024 comme plat de résistance

Puisqu’on parle de 49.3, il est temps de parler du budget 2024, qui va occuper le plus gros du temps du Parlement entre mi-octobre et la fin de l’année. Le gouvernement n’a pas davantage de majorité que l’année dernière pour faire passer son projet de loi de finance (PLF, le budget de l’Etat) et son projet de loi de finance de la Sécurité sociale (PLFSS). Chacun s’attend donc à une série de 49.3, au moins une dizaine, comme en 2022.

Le projet en lui-même sera présenté cette semaine par le gouvernement et le nouveau ministre délégué chargé des Comptes publics, Thomas Cazenave. Reste à savoir combien de temps les députés et députées auront pour examiner le texte en séance en première lecture avant le premier couperet. L’année dernière, ils avaient eu droit à une petite semaine.

Dessert acide lors de la niche parlementaire RN

Lors de la précédente session, outre la réforme des retraites et un peu le budget, ce sont surtout les journées de niche parlementaire qui ont animé l’Assemblée. Les « niches », sont ces journées dédiées aux propositions de loi d’un groupe, chaque en a une par an. Plus gros groupe d’opposition, c’est le RN qui va ouvrir le bal, mi-octobre. Et il y a déjà polémique : n’arrivant jusque-là pas à se faire des alliés sur ses propositions, le RN tente de piéger ses concurrents en reprenant certaines de leurs propositions les plus consensuelles : la stratégie du coucou, qui fait son nid chez les autres.

En l’occurrence, le RN propose d’inclure l’endométriose dans la liste des affections longue durée (ALD) de la Sécurité sociale, qui permettrait une meilleure prise en charge des femmes qui en sont victimes. Cette mesure, l’Assemblée précédente en avait déjà fait le vœu unanime début 2022, sur un texte de l’insoumise Clémentine Autain. Mais depuis, alors qu’il suffit d’un simple décret ministériel, rien n’a bougé du côté du ministère de la Santé. La députée LFI de Seine-Saint-Denis a envoyé un courrier à Aurélien Rousseau pour qu’il fasse la démarche avant la journée de niche du RN, afin de lui couper l’herbe sous le pied. Pas de réponse pour le moment.

Café contrarié au bureau de l’Assemblée nationale ?

C’est un point un peu plus politicien : chaque année, en début de session, les postes clés de l’Assemblée (vice-présidents, secrétaires, questeurs… mais pas président) sont remis en jeu. D’habitude, ils sont plus ou moins tacitement reconduits. Mais cette année, certains, notamment les écologistes, veulent remettre en cause la présence de deux vice-présidents du RN, qui président donc certaines séances. L’année dernière, la droite LR, mais aussi la majorité, avaient favorisé leurs accessions à ces postes très en vue, considérant l’importance nouvelle du groupe RN, sans y être obligés.

Les écologistes veulent faire pression pour que la majorité revienne sur cette « faute initiale », dixit Cyrielle Châtelain, la cheffe des députés et députées écolo. Certains sont pour dans la majorité, mais plutôt mezzo vocce. Car Yaël Braun-Pivet, la présidente de l’Assemblée, défend le statu quo et le travail de ses vice-présidents, y compris d’extrême droite. A gauche, sur le fond, la plupart des députés sont d’accord avec les écologistes. Mais en jouant à ce jeu-là, les insoumis ont un peu peur que la majorité en profite pour remplacer Éric Coquerel à la tête de la stratégique commission des finances.