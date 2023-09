Voter un texte proposé par le Rassemblement national même s’il est consensuel ? C’est le dilemme qui se pose à ses adversaires politiques. Le parti d’extrême droite ouvre en effet sa « niche » parlementaire le 12 octobre avec une proposition de loi sur l’endométriose, espérant ainsi enfin décrocher une victoire parlementaire à l’Assemblée. Une proposition particulièrement difficile à rejeter : accorder aux femmes atteintes d’endométriose un statut d’affection longue durée (ALD) « exonérante », « totalement prise en charge par l’assurance maladie ».

« Le Rassemblement national est dans une stratégie de banalisation », a dénoncé lundi la patronne des députés écologistes Cyrielle Chatelain, au nom de l’alliance de gauche Nupes. « On verra comment on réagit à cette niche mais en aucun cas […] il n’y aura de position commune entre nous et le Rassemblement national », a-t-elle insisté.

Fustigeant une « opération grossière » du parti d’extrême droite pour « corriger son image », Clémentine Autain a appelé le ministre de la Santé Aurélien Rousseau à prendre un décret qui viendrait entériner les dispositions de sa résolution, avant l’examen du texte RN. « La niche RN, c’est compliqué », reconnaît un député socialiste, qui espère aussi un décret du gouvernement. Dans le cas contraire « on va s’abstenir, jamais on donnera une victoire au RN », assure-t-il.

La majorité divisée

En attendant, la perspective de devoir se positionner sur ce texte agite également le camp présidentiel à l’Assemblée. La question a été soulevée lors d’une réunion du bureau du groupe lundi, avec plusieurs pistes avancées, comme réécrire le texte par amendements pour adopter une version différente, avec d’autres mesures demandées par les associations, ou tout simplement le rejeter. Le groupe doit aborder la question dans sa réunion hebdomadaire mardi prochain.

« On est bien content d’avoir parfois les voix du RN, […] on ne peut pas indéfiniment dire que ça ne marche que dans un sens », estime un autre député de la majorité. « Je ne vote aucun texte du RN. Ça va être un peu pénible mais on a été solide lors des précédentes niches », tranche de son côté le député Renaissance Marc Ferracci. « On n’est pas sectaire, […] on va examiner avec responsabilité ces textes », a déclaré de son côté en conférence de presse le président du groupe MoDem Jean-Paul Mattei.