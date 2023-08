La tribune qui passe mal. Karl Olive, député des Yvelines, signe une tribune dans le JDD intitulée : « Allons sentir le cul des vaches ! ». Dedans il y vante notamment « la démocratie de proximité et la démocratie participative » et plaide pour la fin de l’interdiction du cumul des mandats au Parlement pour les maires, un de ses chevaux de bataille. Karl Olive évoque également « la misère des classes moyennes » et juge que « Gérald Darmanin a bien raison d’en faire un phare de sa rentrée dimanche prochain ».

Or, Karl Olive avait bien reçu la consigne, comme tous ses collègues parlementaires du groupe Renaissance, de ne pas participer au contenu de l’hebdo désormais dirigé par le journaliste d’extrême droite Geoffroy Lejeune. Le patron du groupe Renaissance à l’Assemblée Sylvain Maillard a donc annoncé qu’il réunira le bureau de son groupe pour « donner suite » à cette tribune.

« J’ai été informé par un député de mon groupe que des échanges avaient eu lieu avec le JDD pour la publication d’une tribune, alors que ce journal n’apporte toujours pas la garantie nécessaire de pluralité que notre groupe attend », écrit sur X (ex-Twitter) le président du groupe Renaissance, Sylvain Maillard.

« Cette ''participation'' n’engage en aucun cas » les députés du groupe macroniste. « Je réunirai le bureau du groupe Renaissance à la rentrée pour donner suite », a ainsi déclaré le chef des députés macronistes de Paris.