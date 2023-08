Pour les députés, c’est l’heure du repos. La session à l’Assemblée nationale s’est terminée dimanche 23 juillet, laissant aux parlementaires quelques jours de vacances bien mérités après une année houleuse. Grand nombre d’élus profitent de cette période pour souffler, loin du bouillonnement de l’hémicycle et des médias. Mais le répit n’existe jamais vraiment pour la classe politique. Même en plein cœur du mois d’août, des responsables publiques continuent de réagir à l’actualité. Si certains partis s’organisent pour effectuer un roulement médiatique, d’autres laissent les élus les plus motivés arpenter les plateaux télé.

« Ce n’est pas une période de tout repos »

A La France insoumise, comme souvent, tout est réglé comme du papier à musique. « On nous a demandé de remplir un tableau sur les dates de notre présence en région parisienne et nos disponibilités pour faire des médias. Chacun pouvait le remplir, et la liste des présents est ensuite communiquée aux médias », assure Antoine Léaument, député insoumis de l’Essonne, qui était encore présent en plateau cette semaine pour débattre des violences policières. Mêmes précautions au sein du Rassemblement national. « Le parti s’est organisé pour recenser les présents et être opérationnel pour répondre aux sollicitations des médias, indique Julien Odoul, député de l’Yonne. Car l’été n’est jamais vraiment calme, entre les incendies, l’insécurité, les questions sociales… ce n’est pas une période de tout repos », poursuit le porte-parole du RN.

A gauche, d’autres mouvements sont moins organisés. « Il n’y a pas vraiment d’astreinte mais une disponibilité collective… », sourit Arthur Delaporte, député PS du Calvados. Chacun fait un peu comme il le souhaite aussi chez Les Républicains. « Pas de consignes particulières », reconnaît Eric Pauget, député des Alpes-Maritimes, alors que les élus LR ont en grande partie déserté les médias depuis quelques jours. « Les deux derniers étés étaient chargés, avec les campagnes pour la présidentielle et la présidence du parti. Cette année, il n' y a rien, donc tout le monde se repose », justifie-t-il.

« On a une responsabilité de faire exister le parti médiatiquement »

Reste à comprendre pourquoi certains élus troquent la bronzette pour la chaleur d’un plateau de chaînes d’infos ? « Je continue mon travail de représentation du mouvement, la défense de nos idées », répond Julien Odoul. Saturer les médias en plein mois d’août peut permettre de gagner en notoriété pendant que les collègues préfèrent se dorer la pilule. « C’est vrai que pendant l’été, ce n’est pas le même public qui regarde la télévision, mais il n’y a pas de prime estivale à la visibilité », coupe l’élu RN.

Le député socialiste Philippe Brun raconte, lui, avoir été invité pour la première fois sur la matinale de France info la semaine passée. Une exposition médiatique non négligeable pour cet élu encore peu connu du grand public. « C’était ma première grande matinale, une vingtaine de minutes devant environ 1 million d’auditeurs… », confie l’élu socialiste, qui passe ses congés dans l’Eure, dans sa circonscription, à moins de deux heures de trajet des plateaux parisiens. La période peut aussi permettre de se démarquer lors d’un débat et marquer des points au sein de sa famille politique. « On fait ça davantage pour le parti que pour notre exposition personnelle, réplique Philippe Brun. On n’est plus que 30 députés PS, donc on a aussi cette responsabilité de faire exister le parti médiatiquement, et notamment faire valoir nos propositions face à l’extrême-droite », dit l’élu, qui débattait en duplex face à Julien Odoul sur Cnews cette semaine.

Une chemise dans la valise

D’autres décident au contraire de couper au maximum pendant leurs congés. « Des collègues restent tout l’été à Paris, à croire que ce sont leurs vacances ! Moi, je pense qu’il y a un temps pour tout. Quand on arrive en plein mois d’août, la politique se met en parenthèse », assure Eric Pauget, qui dirige… son camping familial pendant la période estivale. « Il faut des moments de respirations, aussi bien pour nous que pour les Français. Je ne suis pas certain qu’ils soient réceptifs en plein été. Avoir une période de sevrage fait du bien à tout le monde, sauf événement majeur dans l’actualité, bien sûr », ajoute-t-il.

Si un drame intervient dans leur circonscription, les élus contactés se disent tous prêts à rentrer ou répondre aux médias, même depuis leur lieu de villégiature. Mieux vaut donc emporter une tenue adéquate pour ne pas revivre la polémique vécue par Jean-François Mattei à l’été 2003. Le ministre de la Santé de l’époque avait été très critiqué pour avoir répondu en polo décontracté, depuis sa maison du Var, en pleine canicule. « En vacances, je n’ai pas changé mes habitudes vestimentaires depuis que je suis député, s’amuse Arthur Delaporte. Mais l’année dernière, j’avais pris une veste et une chemise pour faire des duplex télé en cas de besoin ». Pratique, car il n’y a alors même pas besoin d’enlever son maillot de bain.