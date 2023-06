« Ces attaques sont un crachat au visage de tous les Français que je représente avec dignité et fierté, qu’ils soient issus de l’immigration ou non ». La vice-présidente de l’Assemblée Nationale, Naïma Moutchou, a dénoncé des insultes reçues sur sa boîte mail, lundi. « Ce torrent de haine, d’injures et de menaces reçu par mail est d’une violence inouïe. Je suis même comparée à un singe, référence raciste à mes origines », a-t-elle fustigé.

La députée Horizons du Val-d’Oise a publié sur Twitter des captures d’écran de ces messages d’insulte, accompagnés de photo d’excréments, d’un doigt d’honneur ou d’une corde de pendu. Dans son post, l’élue de la majorité dit son soutien à sa collègue Fadila Khattabi, députée de la Côte d'Or et présidente de la Commission des Affaires sociales, également visée par ces mails d’insultes.

Soutiens d’élus d’opposition et de la Licra

« Je tenais à témoigner et à dire qu’évidemment, je déposerai plainte », a également assuré Naïma Moutchou. La députée du camp présidentiel a reçu plusieurs messages de soutien de la majorité, du gouvernement, mais également de membres de l’opposition, de la Nupes au Rassemblement national. « Ce racisme décomplexé n’a pas sa place dans le débat public, les auteurs de ce cyberharcèlement doivent être sanctionnés avec fermeté ! », a ainsi réagi Éric Ciotti, le patron de LR. « Les racistes, avec leur haine et leurs menaces, abîment la France et l’injurient », a également dénoncé la députée socialiste Valérie Rabault.





Ce torrent de haine, d'injures et de menaces reçus par mail est d'une violence inouïe. Je suis même comparée à un singe, référence raciste à mes origines.

Ces attaques sont un crachat au visage de tous les Français que je représente avec dignité et fierté, qu'elles soient issues… pic.twitter.com/DOwOiMlFZ4 — Naïma Moutchou (@NaimaMoutchou) June 26, 2023







Dans un message publié sur Twitter, la LICRA (Ligue internationale contre le racisme et l’antisémitisme) a également indiqué se rapprocher « du parquet afin de s’assurer que ces attaques abjectes et racistes ne restent pas impunies ».