Au RN à l’insu de leur plein gré. Lundi, le Parisien révélait que le Rassemblement national (RN) avait reçu des centaines de demandes d’adhésion de la part d’élus de tous les partis, notamment des députés. Bien entendu, il s’agit d’une action malveillante et non d’un ralliement massif autour de Marine le Pen, même si le RN promet actuellement une photo dédicacée par Jordan Bardella aux nouveaux adhérents.

« Bonjour. Nous avons bien reçu votre soutien au Rassemblement National. Votre démarche est essentielle pour nous permettre de continuer de porter vos idées et de défendre la France et les Français ». Voici ainsi les premières phrases du mail à l’en-tête du RN que la quasi-totalité des députés ont reçu dans leur messagerie, lundi. « Ça m’a fait sourire parce qu’il est évident que je ne vais pas adhérer », réagit auprès de 20 Minutes Paul Christophe, député du Nord (Horizons).

Une adhésion « prestige » à 250 euros

Joint au mail, un bulletin prérempli au nom de chaque député pour une adhésion « prestige » à 250 euros par an. Sur le même formulaire, chaque nouvel inscrit s’engage par ailleurs à faire un « don » de 4.500 euros au parti. « Je me suis dit en lisant ce mail que des personnes moins informées que nous pourraient être dupes et penser d’emblée qu’elles étaient obligées de payer », déplore Brigitte Liso, députée Renaissance du Nord. Une sorte « d’arnaque » estime-t-elle, comme ces messages de phishing à l’en-tête de la police nationale vous accusant de pédopornographie.





Comme l’a confirmé le Rassemblement national, il ne s’agit pas d’un piratage ou du détournement de données privées. Les élus visés le reconnaissent, « toutes ces données sont effectivement publiques et accessibles en open data », explique Violette Spillebout, députée Renaissance. En revanche, tous soulignent aussi qu’il faut une sacrée détermination pour se lancer dans une telle entreprise. « C’est vrai qu’il faut être un peu motivé », lâche Ugo Bernalicis, député LFI. « Entre la collecte des données, et le remplissage du formulaire sur le site du RN, ces personnes ont certainement dû y passer un certain temps », estime Paul Christophe.

Plainte ou corbeille

Quel est le projet ? Aucun n’imagine une manœuvre de cadres du parti de Jordan Bardella, notamment Violette Spillebout : « Le RN récuse être à l’origine de ces envois et a même annoncé vouloir déposer plainte », assure-t-elle à 20 Minutes. Sa collègue, Brigitte Liso y voit « peut-être l’acte d’un encarté zélé ». Ugo Bernalicis, lui, ne se pose pas la question du sens : « Donner de l’audience à un type qui a envoyé 500 adhésions, c’est lui faire réussir son coup », tranche-t-il. Mais quel coup ? « C’est une taquinerie d’un mauvais plaisantin, commence Paul Christophe. Mais ça peut aussi être en lien avec le sentiment global de certains qui veulent faire croire que la seule issue, c’est le RN. »

Si le sentiment général des députés interrogés tend vers le non-événement, cela n’obère en rien d’éventuelles poursuites. « Je sais que certains de mes collègues ont déjà déposé plainte, assure Ugo Bernalicis. Moi je ne l’ai pas encore fait et je ne sais pas si je le ferai. » Violette Spillebout ne connaît « a priori pas de voies d’action possibles ». Paul Christophe et Brigitte Liso sont passés à autre chose en remisant le mail par-devers leur corbeille. Benjamin Saint-Huile, député du groupe Libertés, Indépendants, n’a, quant à lui, même pas eu à se poser la question puisque sa confirmation d’adhésion au RN a directement échoué dans les spams.