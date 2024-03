Une candidate qui fait déjà beaucoup parler. La France insoumise a présenté mercredi ses troupes pour les élections européennes. Pour la tête de liste, pas de surprise, c’est bien Manon Aubry qui mènera une fois encore la bataille de juin prochain. Mais une autre présence, celle de Rima Hassan en septième position, suscite déjà la polémique. Qui est cette militante pro-Palestine, accusée par ses détracteurs de soutenir le Hamas ?

Une juriste franco-palestinienne

Rima Hassan, Franco-Palestinienne de 31 ans, a grandi dans un camp en Syrie et est restée apatride jusqu’à ses 18 ans. « Je me sens toujours en manque de mon identité palestinienne, précisément parce que je suis née dans un espace qui m’a empêchée de l’être : un camp de réfugiés, celui de Neirab en Syrie », indiquait-elle à France Culture.

« Tout cela pour la simple raison qu’Israël refuse et s’oppose au droit au retour des Palestiniens. C’est un cocktail explosif. C’est la plaie de ma vie », ajoutait-elle. Arrivée en France à l’âge de 9 ans, elle est naturalisée en 2010. Devenue juriste en droit international, elle passe par la Cour nationale du droit d’asile pendant six ans, crée le collectif Action France Palestine et fonde l’Observatoire des camps de réfugiés en 2019.

Controverse sur le Hamas

Depuis plusieurs années, Rima Hassan défend la cause palestinienne. Dans les médias et sur les réseaux sociaux, elle dénonce « l’apartheid » que mettrait en place Israël et le « génocide » dont seraient victimes les Palestiniens, critiquant notamment les bombardements israéliens dans la bande de Gaza depuis le début de la guerre. En novembre dernier, son interview vidéo au média Le Crayon suscite la controverse. Elle répond « vrai » à la question de savoir si le Hamas « mène une action légitime ».

Critiquée pour cette affirmation, quelques semaines après les massacres du 7 octobre, elle réplique en affirmant avoir aussi déclaré que le mouvement islamiste palestinien était « un groupe terro [riste] ». On lui reproche également d’utiliser le slogan « from the river to the sea » [« De la rivière à la mer »], utilisé par le Hamas, que certains considèrent comme un appel à la destruction de l’Etat hébreu. Des accusations dont elle se défend régulièrement, disant vouloir simplement que « tous les Palestiniens soient libérés de toutes ces oppressions » dans Libération, début novembre.

Une polémique avec l’animateur Arthur

En 2023, elle est sélectionnée parmi « 40 femmes remarquables qui ont marqué l’année » par le magazine Forbes. Un hommage qui ne passe pas pour plusieurs personnalités, dont l’animateur de télévision Arthur qui l’avait accusée de « faire l’apologie du terrorisme du Hamas ». Rima Hassan a fait part de son intention de déposer plainte pour diffamation.

Le président du Crif (Conseil représentatif des institutions juives de France) Yonathan Arfi avait pour sa part soutenu qu’elle suivait « l’agenda des intégristes du Hamas et justifi [ait] les exactions du 7 octobre ». La soirée d’hommage, prévue fin mars 2024 a finalement été annulée pour des raisons de « sécurité ». D’après le journal Le Monde, la militante a reçu ces dernières semaines de nombreuses menaces de mort par SMS et messages vocaux.

Une candidature assumée

Le coordinateur de LFI Manuel Bompard a balayé les critiques sur la présence de l’activiste. « Je ne crois pas que ce soit une personnalité clivante », a-t-il estimé, assurant que c’était « un honneur de l’avoir sur notre liste ». Les accusations de soutien au Hamas ? « Nous aussi, c’est pas pour ça que c’est vrai », a-t-il esquivé, alors que la députée Danièle Obono avait qualifié le Hamas de « mouvement de résistance ».

« Quelle fierté de retrouver Rima Hassan dans notre liste menée par Manon Aubry aux élections européennes. Le 9 juin nous pouvons envoyer une voix palestinienne au Parlement européen ! », a également réagi sur X le député LFI David Guiraud. Dans un communiqué publié par son avocat, ce jeudi, Rima Hassan dénonce « un véritable déchaînement de haine de la part de certains internautes et médias » depuis l’annonce de sa candidature. Elle assure que « tous les propos qui tomberont sous le coup de la loi feront systématiquement l’objet de poursuites ».