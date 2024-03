Un montage de LFI avec Mathilde Panot et Simone Veil fait polémique

A la tribune, Mathilde Panot a dit sa « fierté » de voir l’interruption volontaire de grossesse inscrite dans la Constitution. « Ce combat-là rentre dans la grande histoire, c’est très rare », a salué lundi la cheffe de file du groupe LFI à l’Assemblée, lors d’une prise de parole devant le Congrès réuni à Versailles. Mais les insoumis n’ont pas échappé à une énième polémique. La raison ? Un visuel présentant la députée du Val-de-Marne aux côtés de Simone Veil. Un parallèle qui ne passe pas chez ses adversaires politiques.

Un montage « indigne »

Sur cette image, on peut voir Mathilde Panot, souriante, sur la droite faire face à l’ancienne ministre de la Santé, sur la gauche, avec ce message : « On l’a fait ! ». Deux dates sont mentionnées : le 17 janvier 1975, date de promulgation de la loi Veil sur l’avortement et le 4 mars 2024 pour l’inscription de l’IVG dans la Constitution. L’affiche a notamment été publiée sur le compte X du groupe LFI. « Nous avons inscrit la #LoiPanot dans la Constitution ! Ce vote historique a été arraché par notre victoire parlementaire en 2022 », est-il indiqué, alors que la cheffe de file des insoumis avait porté un texte de constitutionnalisation, adopté par les députés, en novembre 2022.

🟢⚡️ Nous avons inscrit la #LoiPanot dans la Constitution ! 🔥



Ce vote historique a été arraché par notre victoire parlementaire en 2022.



Mais ce sont surtout grâce aux combats de militantes, collectifs et associations que nous pouvons faire entrer l'#IVGDansLaConstitution ! pic.twitter.com/tW2D6PVq9x — Groupe parlementaire La France Insoumise - NUPES (@FiAssemblee) March 4, 2024 L’accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur« J’accepte », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus de nos partenaires. Plus d’informations sur la pagePolitique de gestion des cookies J’accepte

Ce photomontage a fortement agacé l’un des petits-fils de Simone Veil, Aurélien. « Ce rapprochement, quelle indignité » a-t-il indiqué sur X. Des critiques reprises dans la majorité. « Ce face-à-face entre la grande dame qui a combattu toute sa vie l’antisémitisme et l’extrémiste vulgaire qui passe son temps à attiser la haine des juifs au sein de notre Nation est infamant », a tweeté la députée Renaissance, Caroline Yadan, reprenant les accusations d’antisémitisme contre les insoumis, qui ont redoublé depuis la guerre en Israël. Une « récupération indigne » a abondé la porte-parole du groupe macroniste Olga Givernet. « Mathilde Panot est allée jusqu’à faire un montage où elle se met au même niveau que la grande dame. Il n’y a qu’elle pour y croire ».

« On marche dans ses pas »

Jean-Luc Mélenchon a rappelé la semaine passée que dès 2012, il avait appelé à inscrire le droit à l’avortement dans la loi fondamentale, et en avait fait un élément de son programme. Sur X, le tribun a également étrillé Gabriel Attal, le qualifiant de « minable petit » pour n’avoir pas cité Mathilde Panot lors de son discours devant le Congrès réuni à Versailles.

D’autres insoumis ont préféré tenter d’éteindre la controverse, à l’image d’Antoine Léaument. « On ne compare pas Panot et Veil : on marche dans ses pas. Tout est bon pour s’en prendre aux insoumis décidément », a regretté le député LFI. Mathilde Panot a de son côté annoncé lundi le dépôt d’un texte pour faire inscrire ce droit dans la Charte des droits fondamentaux de l’UE.