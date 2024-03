Yaël Braun-Pivet et les macronistes en ont-ils trop fait sur l’IVG ?

La journée historique du 4 mars, qui a vu la France devenir le premier pays à protéger l’IVG dans sa constitution, n’a pas lésiné sur la pomple républicaine, quitte à frôler, parfois, le (trop) ronflant. C’est la première fois qu’une femme, Yaël Braun-Pivet, présidait le Congrès du parlement (la réunion du Sénat et de l’Assemblée nationale), et elle n’y est pas allée de main morte pour ajouter du symbole au symbole. Un exemple parmi d’autres, la présidente de l’Assemblée nationale a posté un tweet lyrique lundi soir : « Une marche, pour les femmes, pour leurs droits, pour toujours. #IVGDansLaConstitution », accompagné d’une photo similaire à celle qui illustre cet article, dans la galerie des bustes du château de Versailles, devant la garde républicaine.

Sauf que… la même Yaël Braun-Pivet était, en 2018, contre cette constitutionnalisation. Ce que lui ont rappelé vertement les réseaux sociaux, qui ont rarement la mémoire courte. A l’époque, il s’agissait d’amendements de LFI, qu’elle avait rejetés sans émoi à l’assemblée. « Nul besoin de brandir des peurs fondées sur la situation de ces droits (des femmes, N.D.L.R.) dans d’autres pays pour affirmer qu’ils seraient menacés dans la nôtre. Cela n’est absolument pas le cas aujourd’hui. Rien ne vous permet de l’affirmer », avait répondu celle qui était présidente de la commission des lois, se fondant sur la jurisprudence du Conseil constitutionnel qui protégeait déjà largement l’IVG.

Pas de quoi fouetter un chat

Alors la présidente de l’Assemblée nationale en a-t-elle fait « trop » lundi ? La question provoque les sourires en coin des députés macronistes interrogés. Yaël Braun-Pivet, dont on dit qu’elle nourrit quelques ambitions pour 2027, n’est pas toujours appréciée sur les bancs de son camp. « Elle s’est incontestablement mise en avant, persifle un de ses collègues. Mais elle incarne aussi un combat, le combat féministe… » Bref, pas de quoi fouetter un chat non plus.

Globalement, les macronistes trouvent qu’on lui fait un mauvais procès, au moins sur ce sujet. « Franchement elle n’en a pas fait trop, croit un autre élu. Pour en avoir parlé avec elle, le sujet lui tenait vraiment à cœur. Moi je crois que c’est plutôt en 2018, quand elle était au banc et qu’elle a rejeté ces amendements, qu’elle a pris sur elle. A l’époque je crois que ça lui a coûté, et lundi elle a pu laisser éclater ce qu’elle pense vraiment. » « Elle voulait marquer l’histoire et elle a eu raison, assure une autre. La question c’est, est-ce qu’elle est vraiment convaincue aujourd’hui ? »

Les macronistes au global ont changé d’avis

Au pire, Yaël Braun-Pivet a changé d’avis et ce n’est pas un crime. Elle a expliqué devant les journalistes après la séance de lundi que discuter avec des femmes polonaises, dont le droit à l’IVG a un temps été drastiquement réduit, l’a fait bouger. Mais derrière la présidente de l’Assemblée nationale, c’est une grande partie de la macronie qui a évolué sur le sujet. Le camp présidentiel est en effet un allié de fraîche date dans le combat des féministes pour la protection de l’IVG : cela date du revirement de la jurisprudence sur la protection de l’avortement aux Etats-Unis par la cour suprême, en juin 2022. Emmanuel Macron lui-même a traîné les pieds quant à l’extension du délai légal pour y recourir, lors de son premier mandat.

La gauche ne manque pas de s’en souvenir, elle qui juge globalement que c’est la macronie dans son ensemble qui n’a « pas joué collectif ». Et que Gabriel Attal a « manqué d’élégance » en ne citant pas dans son discours la sénatrice écolo Mélanie Vogel et la députée LFI Mathilde Panot, toutes deux fer de lance ces dernières années du combat pour la constitutionnalisation. « Il nous a parlé du sang des femmes alors qu’il a découvert le droit des femmes la veille… Un peu de sobriété n’aurait pas nui », balance un observateur qui trouve que c’est surtout le Premier ministre qui a manqué d’humilité lundi à Versailles. Lequel n’a pas non plus à rougir de la comparaison avec Braun-Pivet dans la course à la grandiloquence sur les réseaux sociaux. Mardi, son compte postait une revue de presse internationale avec la Tour Eiffel en fond et un commentaire : « Pays des Lumières ».