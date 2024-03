Combien coûte l’organisation d’un Congrès à Versailles ?

C’est un congrès historique. Le Parlement se réunit ce lundi après-midi à Versailles pour inscrire l’IVG dans la Constitution. A quatre jours du 8 mars, journée internationale des droits des femmes, et au cinquantième anniversaire de l’adoption de la loi Veil, ce scrutin fera de la France une pionnière en la matière. Mais ce vote symbolique a également un coût.

Une logistique très lourde

Réunir les 925 parlementaires du pays dans l’ancien château de Louis XIV n’est évidemment pas gratuit. Accueil, sécurité, communication… les Congrès impliquent généralement une lourde organisation, à la main des services de l’Assemblée avec l’appui du Sénat.

Ils doivent prévoir une rotation de navettes pour transporter les parlementaires depuis Paris vers le Château de Versailles (Yvelines), ainsi que les personnels indispensables pour la tenue de la séance (environ 300 selon une source parlementaire). Une centaine de Gardes républicains feront aussi le déplacement.

La mise en place d’un réseau informatique et des moyens pour une retransmission de l’événement, le tout dans une salle datant de la fin du XIXe siècle, font partie des préparatifs délicats. Outre l’accueil des « corps constitués », qui assistent aux Congrès, celui de la presse est aussi un défi : plus de 250 journalistes sont attendus, et de nombreuses accréditations ont été demandées par des médias étrangers.

Le coût des précédents Congrès

Si la facture de ce lundi n’est pas encore connue, on peut trouver une estimation dans l’organisation des précédents Congrès. Le dernier exemple en date, sous la présidence d’Emmanuel Macron, a eu lieu en 2018. Le prix du Congrès convoqué par le président de la République s’élevait alors à 285.912 euros, selon le premier questeur de l’Assemblée nationale de l’époque, Florian Bachelier. Dans le détail, la dépense la plus importante demeure la captation audiovisuelle, à hauteur de 97.000 euros.

La somme totale du Congrès 2018 est à peu près égale à celui organisé l’année précédente, qui avait été évalué à 292.824 euros. Ce coût d’organisation est partagé entre l’Assemblée nationale et le Sénat. Ce dernier prend par ailleurs à sa charge « un tiers des dépenses d’entretien des locaux », selon l’Assemblée.