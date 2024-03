Valérie Hayer tacle le projet de Jordan Bardella pour les européennes

La campagne des européennes est bel et bien lancée. La tête de liste macroniste Valérie Hayer a répondu dimanche au discours de Jordan Bardella en fustigeant le projet « d’effacement » et « d’affaiblissement de la France » porté selon elle par le Rassemblement national.

« L’effacement, c’est le projet du Rassemblement national, (un projet) d’affaiblissement de la France », a taclé l’eurodéputée sur BFMTV. Elle répondait au discours de lancement de campagne de son concurrent Jordan Bardella, qui avait épinglé Emmanuel Macron comme « le grand effaceur » de la France à l’échelle européenne, lors d’un meeting à Marseille un peu plus tôt dimanche.

Hayer oppose bilan contre néant

Les députés européens du RN « n’ont pas travaillé », a repris Valérie Hayer, désignée ces derniers jours pour mener la liste de la majorité présidentielle pour les élections du 9 juin. « Jordan Bardella a couru sur les plateaux télé. Mais en termes de résultats au Parlement européen, rien et en terme d’activité, rien. Nous avons un bilan », a-t-elle repris, tout en faisant état de sa lassitude à devoir « commenter matin midi et soir les tweets ou les interventions de Jordan Bardella ».

Le RN a un « projet antieuropéen de démantèlement de l’Union européenne, qui, sous couvert de protéger les Français, en fait, va les affaiblir très clairement », a ajouté la candidate. « Ils ne veulent pas parler d’Europe. Ils sont là pour refaire le match de la présidentielle et ils considèrent que c’est une élection de mid-term », a-t-elle encore dit.

« Je suis légitime à être tête de liste »

Inconnue du grand public, Valérie Hayer a tenté de réaffirmer sa « légitimité » face aux questions sur sa notoriété. « C’est la remarque qu’on me fait tous les jours. Maintenant, je pense qu’il faut passer à autre chose. Je pense que je suis légitime à être tête de liste aujourd’hui », a-t-elle déclaré.

Interrogée par ailleurs sur le soutien éventuel que son groupe au Parlement européen, Renew, pourrait apporter à la candidature d’Ursula von der Leyen pour un nouveau mandat à la tête de la Commission, Valérie Hayer a répondu vouloir attendre « le résultat de l’élection ». « Pourquoi ne pourrait-on pas prétendre d’avoir la présidence de la Commission européenne chez Renew ? Pourquoi pas. C’est une vraie question qui se pose et on fera tout pour. On verra ensuite si les conditions sont réunies ou pas », a-t-elle ajouté.