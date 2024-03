Les affiches LFI pour convaincre les abstentionnistes créent la polémique

La France insoumise ne compte pas faire marche arrière malgré la polémique. Plus que jamais décidé à convaincre les abstentionnistes, le mouvement, jamais avare de provocations, dit assumer pleinement sa campagne en vue des Européennes pour encourager l’inscription sur les listes électorales.

« Nathalie Saint-Cricq vote. Et vous ? ». Sur les réseaux sociaux, LFI appelle à s’inscrire en prenant comme contre-exemple des adversaires politiques (Éric Ciotti, Manuel Valls), des éditorialistes avec qui elle a souvent eu maille à partir à la télé (Nathalie Saint-Cricq, Pascal Praud, Christophe Barbier) ou encore des grands patrons ciblés par la gauche (Patrick Pouyanné, Bernard Arnault, Vincent Bolloré).

Bompard plaide « l’humour » et la « provocation »

« Ce sont des gens qui sont identifiés comme les tenants de l’idéologie dominante et de l’ordre établi. Et nous voulons renverser l’ordre établi », s’est justifié samedi Manuel Bompard, le coordinateur du mouvement, mettant en avant « l’humour » et la « provocation » de la campagne.

Des messages en ligne et des tracts ont aussi ciblé il y a un mois les « riches », les « racistes » et les « golfeurs », qui eux aussi voteraient. Mais l’usage du visage et du nom de Nathalie Saint-Cricq a été perçu comme l’attaque de trop pour un mouvement qui entretient déjà des relations souvent conflictuelles avec la presse.

⚠️ Manuel Valls vote, et vous ?



Delphine Ernotte Cunci, la patronne de France TV, a ainsi dénoncé des « attaques politiques contre les journalistes qui exercent librement leur métier ». Son groupe a annoncé que Nathalie Saint-Cricq avait saisi la justice, au nom du droit à l’image, en raison de l’utilisation de sa photo.

« Ce sont des personnalités publiques », a balayé Manuel Bompard, qui assure avoir pris des « conseils juridiques » avant de lancer cette campagne, co-imaginée avec les députés Antoine Léaument et Sarah Legrain. « C’est provoquer pour faire passer un message et parler du manque de campagne publique » pour l’inscription sur les listes électorales, assure-t-il, se défendant de toute insulte. Sur son blog, Antoine Léaument se satisfait lui que la « bourgeoisie médiatique » soit « tombée dans le panneau » car maintenant, « tout le monde parle de l’inscription sur les listes électorales ».

Une campagne qui va se poursuivre

Depuis plusieurs années, LFI tente de convaincre les abstentionnistes de se rendre aux urnes, persuadés qu’ils sont la clé pour arriver au second tour de la présidentielle, que Jean-Luc Mélenchon a raté de 400.000 voix en 2022. C’est une des raisons pour laquelle le mouvement a théorisé sa stratégie de conflictualisation et cette manière de parler « cru et dru ».

Les élections européennes ne sont en outre pas le scrutin qui réussit le mieux aux Insoumis. Le mouvement entend donc poursuivre cette campagne provocatrice pour tenter de ramener les abstentionnistes dans l’isoloir et déposera prochainement une proposition de loi pour rendre automatique l’inscription sur les listes.