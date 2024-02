Vingt-sept ans, 28, 34, 36, 37, 38, 44… Ce sont les âges des différentes têtes de liste aux élections européennes du 9 juin prochain : Léon Deffontaines (PCF), Jordan Bardella (RN), Manon Aubry (LFI) et Marion Maréchal (Reconquête !), Marine Tondelier (EELV) et Valérie Hayer (Renaissance), François-Xavier Bellamy (LR) et Raphaël Glucksmann (Place publique-PS). Une jeunesse qui impressionne Michel Onfray, invité ce jeudi de « Face aux Territoires », émission politique de TV5 Monde animée par Cyril Viguier.

« Je suis assez bluffé par leur capacité, leur intelligence, leur rhétorique, leur compétence à intégrer des dossiers. On a des gens brillants », constate le philosophe. Il leur reconnaît la capacité « à répondre sur n’importe quelle demande chiffrée, par exemple le nombre de sous-marins nucléaires français », mais se demande : « Est-ce que derrière tout ça, il y a un projet de société et un projet de Nation ? »

Michel Onfray conclut à propos de ces têtes de liste aux européennes : « On a un jeune personnel politique assez brillant mais ils n’ont pas le souci de la Nation, du peuple, de l’Histoire – de l’Histoire de France, de l’Histoire de l’Europe, de l’Histoire du monde. »