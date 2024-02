Pour l’IVG dans la Constitution, la République reconnaissante aux sénatrices

Il y avait des femmes, beaucoup de femmes, dans les tribunes du Sénat, ce mercredi après-midi, pour suivre les débats sur la constitutionnalisation de l’IVG. Il y avait des femmes, beaucoup de femmes, à la tribune, pour défendre ce projet de loi constitutionnel. Certaines, aussi, pour s’y opposer. Femmes et hommes ne furent finalement que 50, sous les coups de 20 heures, à voter contre cette inscription dans la Constitution du droit des femmes à disposer de leur corps.

Une victoire dont l’ampleur a de quoi surprendre mais qui a surtout suscité « l’émotion, la fierté, le bonheur, la joie » de la sénatrice écologiste Mélanie Vogel qui s’approche de l’aboutissement « d’un travail où tout le monde me disait que c’était impossible ». Depuis qu’elle est élue à la chambre haute, en 2021, elle est le fer de lance du combat pour la constitutionnalisation de l’IVG. Ce mercredi, c’est fière de tout son bagage de militante féministe que la sénatrice a voulu replacer le vote crucial du Sénat dans la longue histoire pour les droits des femmes.

« Plus jamais les faiseuses d’ange, les cintres, les aiguilles et les mortes »

« Pendant des siècles des femmes ont été maltraitées, insultées, condamnées en France parce qu’elles avaient exercé une liberté, une liberté inhérente à la condition humaine : celle de choisir leur vie. (…) Depuis le manifeste des 343, depuis que Gisèle Halimi a ouvert à Bobigny le procès de la violence et de l’hypocrisie patriarcale, depuis la fondation du Mlac, grâce à la mobilisation de tant de femmes, célèbres et anonymes, la France s’est engagée sur un autre chemin. Le chemin qui aboutira à la loi Veil et à celles qui ont suivi. Le vote d’aujourd’hui s’inscrit dans cette grande histoire. (…) Faisons-nous à nous-mêmes, aujourd’hui, cette magnifique promesse : plus jamais les faiseuses d’ange, les cintres, les aiguilles et les mortes. Disons à nos filles, à nos nièces, à nos petites-filles, vous êtes aujourd’hui et désormais à jamais, libres de choisir vos vies. »

Juste avant le vote, et alors que la victoire ne faisait plus de doute, Mélanie Vogel a eu des mots pour « toutes les sénatrices, les députées, toutes les parlementaires » qui ont permis qu’on en arrive là. Mais elle a aussi eu l’air de s’adresser aux sénateurs de droite en parlant de « vos femmes, vos filles, vos nièces » qui semblent s’être mobilisées pour les faire changer de vote. « Je mesure le fait que changer d’avis et de l’assumer publiquement ce n’est pas facile », a-t-elle ajouté, quelques minutes après.

« Ce n’est pas aux Etats-Unis, c’est en France »

Si Mélanie Vogel et son combat ont été largement salués dans les prises de paroles, il lui fallait l’apport de voix centristes et de droite pour gagner. A ce titre, un autre discours, d’une autre sénatrice, a été très marquant : celui de la centriste Dominique Vérien. Moins lyrique que sa collègue des Françaises et Français de l’étranger, mais pas moins passionnée ou moins émue, l’élue de l’Yonne s’est évertuée à démonter les arguments relativistes, expliquant que le droit à l’IVG n’est pas en danger en France.

« L’histoire récente nous a montré que des démocraties libérales même bien établies peuvent aussi revenir en arrière. Nous courrons aussi le même risque car si le pire n’est jamais certain, le meilleur ne l’est pas non plus. (…) Le planning familial essuie régulièrement des attaques de ses centres, ce n’est pas aux Etats-Unis, c’est en France. La récente affaire CNews, qui assimile l’IVG à la première cause de mortalité dans le monde, aux côtés du tabac et du cancer, ce n’est pas aux Etats-Unis, c’est en France. La campagne d’autocollants anti-IVG sur les vélos parisiens, ce n’est pas aux Etats-Unis c’est en France. Ne péchons pas par excès de naïveté. » Avant de conclure : « En fin de compte, si tout cela n’est que symbolique, votons, nous n’avons rien à perdre. Si comme moi vous pensez que ça protège un peu plus les femmes, votons, nous avons tout à gagner. »

Comme le Sénat a voté le projet de loi constitutionnel « conforme » à ce qu’a voté l’Assemblée nationale, c’est-à-dire dans les mêmes termes, le dernier verrou à la convocation du Congrès, la réunion des deux chambres du Parlement, a été levé. Lundi, 925 parlementaires ont rendez-vous à Versailles pour ajouter un nouveau droit fondamental à la constitution de la Ve République. Un nouveau « beau vote », pour reprendre le mot de la sénatrice socialiste Laurence Rossignol, est au programme.