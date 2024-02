La petite étiquette a créé une grosse colère chez les élus de l’opposition. Mardi, le conseiller régional socialiste Christophe Clergeau a demandé publiquement des réponses à la présidente Christelle Morançais (Horizons) au sujet des doudounes qui venaient d’être distribuées aux élus. Siglés aux couleurs de la région Pays-de-la-Loire, ces vêtements ont été produits en Asie, au Bangladesh.

Un « décalage entre les discours ou les tweets (…) sur la réindustrialisation et l’esprit du moment qui appelle à mettre en actes la réindustrialisation en France ou en Europe », dénonce Christophe Clergeau, par ailleurs eurodéputé et candidat en cinquième position sur la liste conduite par Raphaël Glucksmann.

Alors que selon lui, l’Union européenne doit bientôt adopter une directive visant à obliger les entreprises opérant en Europe à gérer les impacts sociaux et environnementaux de leurs activités, l’élu demande à la présidente de région « de préciser les conditions dans lesquelles ces vêtements ont été produits ».

La région « regrette »

« Nous demandions déjà du "fabriqué en France" en 2019 !, a réagi sur X l’élue écologiste Lucie Etonno, vidéo à l’appui. Cinq ans plus tard, la majorité n’a pas avancé sur la relocalisation de ses goodies de communication ! »

« Comme toutes les collectivités, nous sommes soumis au code des marchés des publics. Nous privilégions la production made in France à chaque fois que cela est possible, répond à 20 Minutes le conseil régional. En l’occurrence, le prestataire titulaire du marché n’était pas en mesure de nous proposer un modèle fabriqué en Europe ou en France. Nous le regrettons et ferons en sorte que cette situation ne se reproduise pas. »