«Quatre mois et demi après avoir été au courant de cette affaire, le Sénat prend enfin les bonnes mesures ! », s’exclame le docteur El Hassan Lmahdi, ancien médecin de l’institution pendant cinq ans. Il fait référence à la procédure disciplinaire engagée à l’encontre de celle qui était sa secrétaire médicale. Cette dernière est mise en cause mise en cause dans l’affaire de possible chantage à la « sextape » à la chambre haute.

Mais dans cette histoire, révélée médiatiquement par Le Canard enchaîné le 7 février dernier, le médecin s’estime toujours victime d’une injustice. Depuis qu’il a alerté ses employeurs sur les intentions de sa collaboratrice, il a été renvoyé et expulsé de son logement. Et c’est lui qui, lundi, a été entendu pendant neuf heures par la police judiciaire pour « détention d’une vidéo à caractère intime ». « Ils se sont trompés de cible, clame-t-il. Moi j’ai voulu alerter pour protéger l’institution, par loyauté. Et je me suis fait humilier. »

La collaboratrice estimait que son augmentation était trop faible

Tout a commencé courant 2021 quand le docteur du Sénat revient d’un déjeuner avec un sénateur. Il explique que ce dernier lui a demandé d’augmenter sa collaboratrice. « En lui racontant, je m’attendais à ce qu’elle soit heureuse, se souvient-il. A la place, elle m’a dit que c’était elle-même qui lui avait réclamé et qu’elle avait des moyens de pressions, sous-entendant une vidéo compromettante. Puis, elle me l’a montrée et envoyée sur WhatsApp. »

Le médecin assure qu’il a ensuite « oublié » l’existence de la sextape, dans laquelle « de nombreux éléments sont identifiables », notamment l’homme en question, le « pantalon baissé jusqu’à ses chevilles ». « Après avoir été augmentée régulièrement pendant plus de trois ans, cette secrétaire a arrêté de travailler correctement en fin d’année dernière, poursuit El Hassan Lmahdi. Elle estimait que sa dernière augmentation, de 100 euros par mois, ne suffisait pas. Elle a alors affirmé qu’elle ferait tout pour détruire le cabinet et était en train de mettre ses menaces à exécution. »

Le médecin devenu « la cible à abattre »

Face à son comportement, le docteur décide d’alerter le Sénat via le service de ressources humaines. « A partir de ce moment, je suis devenu une cible à abattre et l’institution que je défendais a mis tout en œuvre pour me voir disparaître », souffle El Hassan Lmahdi.

Le 26 décembre, il reçoit une lettre de licenciement pour faute grave. Officiellement, il lui aurait été reproché des prestations extérieures rémunérées, sans évidemment mentionner son statut de témoin dans cette embarrassante histoire. « Gérard Larcher a même saisi le conseil de l’Ordre des médecins pour me sanctionner, dit-il. Mais le conseil lui a bien précisé que je n’étais pas sanctionnable et que j’avais tout à fait exercé mon travail correctement. »

Malgré cette histoire, le docteur « confiant » dans la justice

Avant de quitter son poste, il a envoyé un courrier aux 348 sénateurs pour « prévenir ses patients » de son départ et expliquer les raisons de ce renvoi. Il a évoqué le cas de l’assistante médicale, recrutée selon lui « sur la base de faux diplômes ». Celle-ci détiendrait « des éléments compromettants de son amant », présenté comme « une autorité du Sénat », afin de « conserver un levier de pression en cas de difficultés éventuelles ». Il suppose d’ailleurs que c’est à la suite de ce mail que Le Canard enchaîné a été mis au courant et l’a contacté.

Une enquête a donc été ouverte mais visant le médecin qui a été entendu en tant que témoin assisté. Mais ce dernier ne regrette rien. Il assure : « J’ai confiance et je suis sûr que la justice va faire toute la lumière sur cette affaire ».