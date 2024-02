Posez vos questions à la ministre Sarah El Haïry

A 34 ans, Sarah El Haïry a été nommée début février ministre déléguée en charge de l’Enfance, de la Jeunesse et des Familles dans le nouveau gouvernement Attal. La trentenaire avait déjà occupé les postes de secrétaire d’État à la Jeunesse, au Service national universel (SNU) puis à la Biodiversité.

« Je serai la ministre de toutes les familles, qu’elles soient monoparentales, homoparentales, qu’elles soient recomposées. Et c’est bien pour ça que l’intitulé est écrit "au pluriel" », a fait savoir la fraîchement nommée à nos confrères de France bleu. Et ce « s » a justement son importance pour Sarah El Haïry qui a rendu publique son homosexualité il y a quelques mois, et qui vient de devenir maman grâce à la PMA.

Celle qui est de tous les gouvernements depuis son entrée en 2020 dans l’équipe de Jean Castex est également conseillère municipale de Nantes. Elle ne cache d’ailleurs pas ses ambitions pour prendre la mairie en 2026. Sarah El Haïry répondra aux répondra aux questions des lecteurs et des lectrices de 20 Minutes, vendredi, lors d’un face-à-face avec notre journaliste politique Rachel Garrat-Valcarcel.

Posez vos questions à la nouvelle ministre. Un panel sera sélectionné par notre journaliste et posé à Sarah El Haïry, vendredi. Les réponses seront publiées dans un entretien fleuve, ce dimanche.