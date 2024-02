Attal au Salon de l’agriculture au lendemain de la visite tendue de Macron

Il est arrivé au Salon de l’agriculture, porte de Versailles, ce dimanche à 20 heures, une heure après la fermeture au public. Gabriel Attal participe à un dîner à l’occasion du 60e anniversaire de l’événement.

Dans un contexte de crise agricole, le Premier ministre doit notamment prononcer un discours et rencontrer des exposants et responsables de filières.

L’exécutif cherche à éteindre la crise agricole, qui couvait depuis des mois mais a explosé en janvier. Depuis, le président et le Premier ministre ont multiplié les annonces, sans toutefois à parvenir à convaincre complètement des agriculteurs en attente d’actes.

Samedi, Emmanuel Macron avait été accueilli par des huées et des heurts, mais avait pu finalement passer près de 13 heures dans le Salon à déambuler et échanger, au prix d’une importante présence sécuritaire.

Une journée entière de visite mardi

Lors d’un débat improvisé de deux heures avec des agriculteurs, le chef de l’Etat a rappelé avoir pris 62 engagements en réponse au mouvement qui a éclaté le 18 janvier. Parmi ses autres annonces, il a promis un recensement des exploitations nécessitant des aides de trésorerie d’urgence, et redit que la France n’interdirait plus de pesticides plus vite que ses voisins européens.

Le président de la république a également donné rendez-vous aux représentants syndicaux d’ici trois semaines, après le Salon, qui durera jusqu’au 3 mars

Gabriel Attal reviendra pour sa part mardi pour une journée entière de visite et déambulations sur le Salon.