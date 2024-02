Le débat de Macron au Salon de l’agriculture, un film catastrophe

Le grand débat, la suite. Cinq ans après la sortie de crise sur les « gilets jaunes », Emmanuel Macron retrouve de vieilles amours. Le chef de l’Etat a promis une nouvelle édition de joute verbale avec « l’ensemble des acteurs du monde agricole », ce samedi, au Salon de l’Agriculture. Mais entre polémique et rétropédalage, l’opération communication a vite fait pschitt. En ce jour de cérémonie des César, 20 Minutes retrace l’anatomie d’une chute de l’initiative présidentielle façon cinéma. Ou comment un bon scénario de départ a fini par déboucher sur un film catastrophe.

Synopsis : Beaucoup (trop ?) d’ambition

Sur le papier, l’idée était plutôt excitante. Après avoir coupé le ruban du 60e Salon de l’agriculture et salué Oreillette, la vache égérie de l’édition 2024, Emmanuel Macron montera sur « un ring », a fait savoir l’Elysée. Pas de gants de boxe ici, puisqu’il s’agit d’un enclos où sont traditionnellement présentés les animaux. Mais l’entourage du président assure qu’il est « prêt à aller au contact », de manière « franche et transparente » pour répondre directement à la colère agricole des dernières semaines. Un chef de l’Etat seul sur « le ring » face au monde paysan. « L’ensemble des acteurs pourront donner leur point de vue, faire des propositions, confronter des idées », souligne l’Elysée. Un huis clos sous tension.

Durée : 2 heures « environ »

C’est ce qu’a précisé la présidence. Mais on sait qu’en général dans ce type d’exercice, Emmanuel Macron aime s’éterniser.

Casting : explosif (au départ)

Au côté d’Emmanuel Macron, qui tient le rôle principal, agriculteurs, industriels, grande distribution, et même des représentants d’ONG ont été initialement conviés à ce grand débat. Les patrons de Lidl et Bigard, les présidents de la FNSEA et des Jeunes agriculteurs, la porte-parole de la Confédération paysanne, la présidente de la Coordination rurale, mais aussi des membres du Réseau action climat, de l’association Générations futures et des Soulèvements de la terre étaient annoncés lors d’un brief de l’Elysée jeudi après-midi. Un casting alléchant, du moins au départ…

Mise en scène : hasardeuse

Car voilà, patatras ! L’Elysée s’est pris les pieds dans le foin en conviant les membres des Soulèvements de la terre. L’invitation du collectif écologiste, que l’exécutif voulait dissoudre avant l’annulation du Conseil d’Etat, a entraîné une grosse polémique et attisé (un peu plus) la colère des agriculteurs. Confirmée à plusieurs reprises jeudi après-midi, l’invitation a finalement été annulée tard dans la soirée pour « garantir la sérénité des débats ».

Ce vendredi, l’Elysée a même rétropédalé, indiquant qu’ils n’avaient « été ni conviés ni contactés », et qu’il s’agissait d’une simple « erreur » lors du brief médias. Une version contestée par plusieurs journalistes. Cette pagaille n’a pas manqué d’agacer Aurélien Rousseau, le patron du syndicat agricole majoritaire, la FNSEA, qui a décliné l’invitation au débat en dénonçant une « provocation inacceptable ». Il a été rejoint par son homologue des Jeunes Agriculteurs, Arnaud Gaillot.

Score au box-office : ???

Tous ces soubresauts mettent à mal l’ambition originelle du projet initial. « Ça s’annonce comme une mascarade. On organise un grand débat, on fait parler tout le monde, mais à la fin, on sait qui décide, c’est le président », s’agace auprès de 20 Minutes Michel Joux, président de la FRSEA. « Je n’ai pas attendu l’annonce foireuse d’un grand débat pour échanger avec les agriculteurs », dénonce aussi Michel-Edouard Leclerc, patron des grandes surfaces, dans un communiqué ce vendredi, alors que son nom était aussi évoqué. Après le couac, reste donc à voir l’impact des éventuelles réponses apportées par le chef de l’Etat pour répondre à la crise agricole. Pas sûr que ça fasse un carton.