LFI ferme la porte à un accord avec le NPA pour les Européennes

NPA trouve porte close. Le Nouveau parti anticapitaliste multipliait ces derniers temps les mains tendues envers La France insoumise pour former une alliance lors des élections européennes de juin. Mais les désaccords sont trop profonds et importants entre les deux formations, a indiqué jeudi le parti anticapitaliste.

Le mouvement de gauche radicale et le parti d’extrême gauche se sont rencontrés à trois reprises dans le cadre de ces discussions, précise le NPA dans un communiqué. « Ces discussions se sont déroulées dans un climat fraternel et autour d’un diagnostic commun sur la situation politique », a répondu LFI dans son propre communiqué.

« LFI vient de nous envoyer un courrier qui met fin à cette perspective. Enregistrant selon eux que "nos discussions ont fait émerger une série de désaccords", LFI considère que ceux-ci leur "paraissent aujourd’hui trop importants pour garantir notre capacité commune à mener une campagne cohérente" », regrette le NPA. « LFI nous reproche de vouloir "reconstruire une gauche radicale autour de LFI et du NPA" », poursuit cette même source.

L’Ukraine, point de discorde

Les deux formations listent comme principal point de discorde le dossier ukrainien. « Le NPA nous a indiqué se prononcer en faveur de l’adhésion de l’Ukraine à l’Union européenne. C’est une position contraire à nos engagements », explique LFI.

« Nous pensons qu’une telle position de refus pourrait renforcer les courants les plus réactionnaires et leurs politiques qui visent à transformer l’Europe en forteresse assiégée. De plus, ce refus ne répond pas à la demande des courants progressistes ukrainiens qui cherchent des points d’appuis dans la guerre contre Poutine », précise pour sa part le NPA.

Initialement, les Insoumis souhaitaient pour les Européennes une union avec les autres forces de la Nupes, comme lors des législatives 2022, mais communistes, écologistes et socialistes ont choisi de se jeter séparément dans la bataille. La future tête de liste des Insoumis Manon Aubry souhaite rassembler derrière sa candidature « les orphelins de la Nupes ».