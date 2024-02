Battre le record de Macron au salon de l’Agriculture, à quoi bon ?

L’épreuve n’est pas encore au programme des Jeux olympiques mais elle demande pourtant bien des efforts. Emmanuel Macron fera l’ouverture du Salon de l’Agriculture, ce samedi, porte de Versailles à Paris. Une 60e édition qui ne devrait pas déroger au traditionnel défilé des responsables politiques, lesquels s’éternisent bien souvent le plus possible pour tâter le cul des vaches.

Jusqu’ici, c’est Emmanuel Macron qui détient le record du monde, lui qui a arboré les allées pendant près de quatorze heures trente lors de sa visite en 2019. Mais cette stratégie de com' a-t-elle un sens ?

« Témoigner de la considération »

« C’est vrai qu’il y a un côté performance », admet Gaspard Gantzer, l’ancien responsable de la communication de François Hollande. Ce dernier, en bon corrézien, a détenu un temps le record avec une dizaine d’heures d’affilée passées au salon lorsqu’il était à l’Elysée.

« On arrivait aux aurores et on repartait en fin de journée. Il y a toujours un parcours fixé, mais le président peut faire un pas de côté pour voir le maximum de monde, prendre le temps sur chaque stand, témoigner de la considération aux producteurs de lait, aux pêcheurs, aux brasseurs, aux cultivateurs, à toutes les filières, les syndicats… tout ça prend du temps, assure l’ancien proche du président socialiste. C’est Jacques Chirac qui a imposé ce standard ».

« Le politique doit être un surhomme »

L’ancien président de la République, très populaire auprès des agriculteurs, a fait du Salon un événement impossible à rater pour la classe politique. « Le salon a aidé Chirac à construire son personnage de type sympa, qui aime la bonne bouffe et la province, alors qu’il était énarque et maire de Paris », sourit Benjamin Morel, maître de conférences en droit public et docteur en science politique. Si la classe politique s’y agglutine, c’est donc bien pour tenter de s’attirer la sympathie du monde agricole et, par ricochet, celle des Français.

« Le Salon est devenu un rituel, mais je ne suis pas certain que cette course au Guiness des records ait un réel impact », nuance Benjamin Morel. Pour le spécialiste, cette tendance montre plutôt une évolution de la communication politique. « Avec la fin des idéologies, il ne reste plus qu’aux politiques des qualités individuelles : la morale et la probité, à travers la transparence, mais aussi le culte de la performance. Le politique doit être un surhomme », ajoute-t-il. Il poursuit : « C’est le président qui répond aux questions pendant des heures lors du Grand débat ou Gabriel Attal qui se vante de ne dormir que 4 heures par nuit ».

« Le nombre d’heures, on s’en fout »

Reste que le temps passé au contact des agriculteurs n’est pas forcément synonyme d’un salon réussi. On se souvient des huées accompagnant l’arrivée de François Hollande en 2016, du fameux « casse toi pov' con » lancé par Nicolas Sarkozy en 2008, ou des sifflets contre Emmanuel Macron, dix ans plus tard. Et le débat prévu par l'Elysée au salon de l'agriculture ce samedi ressemble déjà à un gros couac pour le président.

« C’est important qu’ils passent du temps auprès des agriculteurs pour sentir le terrain, même si c’est parfois un peu brutal », s’amuse l’agriculteur Jean-Baptiste Moreau, ex-député macroniste.

« Mais le nombre d’heures, on s’en fout. Ce qui compte, c’est la qualité des échanges et les réponses apportées », ajoute l’éleveur de vaches limousines, une vingtaine de salons au compteur. En pleine crise agricole, les premiers intéressés attendent encore des réponses de la part de l’exécutif. Les visites du chef de l’Etat et de son Premier ministre, en début de semaine prochaine, s’annoncent donc mouvementées. Rien d’insurmontable pour ces « surhommes ».