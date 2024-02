Ahhhh, le Salon de l’Agriculture, ses vaches, ses alcools, sa bonne bouffe, ses agriculteurs… et ses visites présidentielles, devenues systématiques depuis plus de vingt ans et le premier mandat de Jacques Chirac.

Pendant longtemps, il a représenté LA personnalité de l’événement, toujours là pour tapoter le cul d’une vachette ou boire un coup avec la vraie France. Mais depuis son arrivée au pouvoir, Emmanuel Macron enchaîne à son tour les records de présence. Au point de détrôner Chirac ? Et qu’en est-il des autres présidents de la Ve République ? La réponse en chiffres.

Emmanuel Macron, champion sur une journée

C’est probablement le record présidentiel le plus connu, et l’un des plus difficiles à aller chercher. Avec quatorze heures passées sur le Salon de l’Agriculture en 2019, Emmanuel Macron a pulvérisé la concurrence. Notons néanmoins qu’il n’a fait que pousser la stratégie du « toujours plus » initiée par François Hollande. C’est sous le mandat du socialiste que débute cette surenchère d’heures passées. Avant le « président normal », les résidents de l’Elysée ne s’éternisaient pas. Même Jacques Chirac est très – très – loin de ces chiffres, avec un « plus haut » tout faiblard de 5h30.

L’éternelle surenchère d’Emmanuel Macron

Emmanuel Macron ne se contente pas d’avoir la meilleure performance sur une journée… il truste carrément les quatre premières places. Seul François Hollande résiste au « en même temps », avec un solide 10 heures en 2008, sa première année de mandat. Selon le temps que passera Emmanuel Macron ce samedi, le président en exercice pourrait posséder l’entièreté du top 5 (même si la colère sociale et le mouvement agricole pourraient le dissuader de trop traîner). Jacques Chirac ? Définitivement largué, puisqu’il ne possède que la dixième performance de tous les temps, François Hollande comptant à chaque fois plus d’heures que lui.

L’intouchable régularité de Jacques Chirac

La performance immaculée de Jacques Chirac est digne des six victoires en six finales NBA de Michael Jordan : difficile d’imaginer qu’on reverra ça de notre vivant. Et pour cause, le mandat présidentiel dure désormais cinq ans, et il est impossible de se présenter plus de deux fois d’affilée. A moins d’un changement majeur de la Constitution, il semble donc difficile d’imaginer les 12 participations en tant que président de Jacques Chirac battues.

C’est lui qui a lancé la tradition de s’y rendre systématiquement, désormais appliquée à la lettre – le 5 sur 6 d’Emmanuel Macron n’est dû qu’à une annulation en 2021 pour cause de Covid-19. Notons le triste zéro pointé de François Mitterrand, qui aurait déclaré à propos du Salon : « Laissons ça à Chirac ». Il ne pensait pas si bien dire.

Emmanuel Macron le marathonien

C’est fou, mais en deux fois plus de participations, Jacques Chirac, président entre 1995 et 2007, aura passé moins de temps au salon qu’Emmanuel Macron. Il faut dire qu’en moyenne journalière, ce dernier y flâne près de trois fois plus. Et le président devrait, dès ce samedi, creuser encore son écart…

Le verdict

« Le roi est mort, vive le roi » : Jacques Chirac semble destiné à rendre sa couronne. A moins que ? Comme lors des débats pour savoir qui est le meilleur de tous les temps au football ou au basket, les puristes pourront arguer qu’il est difficile de comparer les époques.

Egalement, nous n’avons évoqué ici que les passages présidentiels. Entré au ministère de l’agriculture en 1972, Jacques Chirac a commencé ses visites cette année-là, et n’a jamais manqué un seul Salon entre 1972 et son retrait de la vie publique, en 2011, excepté en 1979 après un accident de voiture. Mais ça vaudra un autre article.