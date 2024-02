C’est quoi le problème avec le congé maternité des maires ?

Elle demande « à être traitée comme tout le monde ». Léonore Moncond’huy, la maire de Poitiers, va partir en congé maternité à partir du 15 mars. Une situation banale, comme en vivent des milliers de femmes chaque année ? Pas tant que ça. En tant qu’élue, la maire Europe Ecologie – Les Verts de cette ville de 88.000 habitants verra son indemnité suspendue. Son remplacement est aussi un casse-tête.

Pour les maires qui partent en congé maternité, il existe un vide juridique, a expliqué Léonore Moncond’huy au Monde : « Nous basculons automatiquement sur l’indemnité journalière de l’Assurance-maladie, et puisque mon indemnité est une indemnité de fonction, on considère que comme je ne suis plus en fonction, je la perds ».

Concrètement, cela signifie que la maire pourra toucher des indemnités journalières de la CPAM. Toutefois, elle aura une baisse de revenus, car la loi ne prévoit pas actuellement que les collectivités locales compensent la différence entre le montant des indemnités journalières versées par l’Assurance maladie et le montant de son indemnité d’élu. C’est une différence avec les femmes salariées : certaines conventions collectives, accords de branches ou d’entreprises prévoient le maintien de la totalité du salaire, rappelle la CPAM. Dans ce cas, c’est l’entreprise qui complète la différence.

Une situation jugée « scandaleuse » et « archaïque »

Une situation que le président de l’Association des maires de France, le LR David Lisnard, a jugé « scandaleuse » mercredi. « Il s’agit simplement qu’une femme maire, lorsqu’elle est enceinte, garde son indemnité d’élue, d’autant plus qu’elle garde la responsabilité pénale et la responsabilité civile de son mandat », a déclaré le maire de Cannes sur TF1.

Pour la maire PS de Nantes et présidente de France urbaine, l’association des grandes villes de France, on est dans une situation « archaïque ». « La loi n’a pas été pensée pour l’exercice des responsabilités par les femmes », a souligné Johanna Rolland sur Franceinfo.

Et il n’y a pas que les indemnités qui posent problème avec cette absence temporaire de la maire de Poitiers. Se pose aussi la question du remplacement. Il n’a pas été simple de trouver un arrangement, les deux premiers adjoints ayant également un travail en plus de leurs fonctions municipales.

En 2019, la plus jeune maire de France, Justine Guyot, avait déjà alerté sur cette absence d’indemnités, alors qu’elle s’était elle aussi arrêtée pour un congé maternité. La maire de Décize, 5.600 habitants, estimait alors que la situation peut être un frein pour les femmes voulant s’engager en politique.

La situation pourrait bientôt évoluer : un projet de loi sur le statut des élus locaux, portée par la députée macroniste Violette Spillebout et le communiste Sébastien Jumel, est en préparation à l’Assemblée.