Des périodes sans grève ? Une ministre n'y ferme pas la porte

Pensait-elle aux JO ? La ministre des Relations avec le Parlement, Marie Lebec, n’a pas exclu mardi de « sanctuariser » des périodes sans grève dans les transports au nom de la « mission de service public » de la SNCF notamment, une demande de LR et des centristes du Sénat.

« La question de la protection du droit de grève est essentielle mais je crois qu’on peut s’interroger sur le recours au droit de grève quand on a une mission de service public », a déclaré la ministre déléguée sur Sud-Radio, après des départs en vacances marqués, pour les zones A et C, par un week-end de grève des trains très suivie.

« Il y a des moments où on peut estimer qu’il faut sanctuariser ces périodes », a-t-elle ajouté, interrogée sur une proposition de loi LR, lancée au départ par les sénateurs centristes, et prévoyant notamment jusqu’à 60 jours « pendant lesquels il ne pourrait pas y avoir de préavis de grève », par exemple pendant les vacances scolaires ou lors de grands événements.

Pour Marie Lebec, qui a reconnu ne pas encore avoir lu la proposition de loi des Républicains, « la réflexion sur le sujet peut être débattue à l’Assemblée ». « Est-ce que les modalités doivent forcément passer par la loi ? Est-ce que ça peut faire l’objet d’un accord ou autre avec les représentants syndicaux ? Je crois que toutes les options sont ouvertes », a-t-elle estimé.