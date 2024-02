R. P. R. Trois lettres que, peut-être, les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Mais qui fleurent bon les années 1980, 1990 au nez des (un peu) plus vieux. C’était le sigle du Rassemblement pour la République, principal parti de droite jusqu’en 2002, le parti de Jacques Chirac. Vingt-deux ans après la mort de cette formation, figurez-vous qu’on trouve des nostalgiques, notamment dans le sud-est de la France. Trois personnalités politiques de trois partis différents, pas moins, s’en réclament dans leur coin.

A ma droite, Renaud Muselier, le président de la région Provence-Alpes-Côte-d'Azur, ex-LR passé chez Renaissance et donc aujourd’hui soutien d’Emmanuel Macron. Ce chiraquien d’origine a lancé il y a une semaine de « Rassemblement pour la Région », le RPR sud. Le Figaro a révélé la teneur d’une tribune qu’il cosigne avec 80 élus locaux « de l’écologie raisonnable à la droite gaulliste (…) prêts à travailler ensemble au service de notre territoire ». Une initiative lancée notamment pour « en aucun cas laisser à l’extrême droite la marque RPR ».

Néo-chiraquisme, post-gaullisme…

Car, à mon extrême droite, on trouve Franck Allisio, député RN des Bouches-du-Rhône. Lui aussi a lancé son RPR, le Rassemblement pour la reconstruction, en juin 2023. Le logo de ce micro-parti, qui commence doucement son implantation avec quatre antennes départementales, reprend même les codes de l’ancien logo du RPR chiraquien, avec la croix de Lorraine gaulliste. Et il en a tout à fait le droit ! Car comme l’explique Libération, le RN a racheté le sigle et le logo à l’INPI.

Enfin, à mon extrême extrême droite, Reconquête, le parti d’Éric Zemmour, qui tente de s’intégrer dans la bataille d’héritage via le bras droit du sénateur marseillais Stéphane Ravier. Antoine Baudino a affirmé dans un demi-sourire, mais preuves à l’appui sur Twitter, avoir déposé… en décembre les statuts d’une association nommée Rassemblement pour la reconstruction, ce que Franck Allisio n’avait jamais fait.

Bataille un peu ridicule mais pas que

La bataille paraît ridicule mais a un fond politique. D’abord parce que « tout le monde a été ou sera gaulliste », selon le bon mot d’André Malraux. Mais alors pourquoi le RPR, dernier avatar d’un parti gaulliste avant la fusion des droites gaullistes et libérales dans l’UMP en 2002, puis dans LR en 2015 ? Chez Éric Zemmour, mais aussi chez certains députés RN, la référence au RPR est régulière.

Le patron de Reconquête a plusieurs fois affirmé être « le candidat de ce qu’on appelait avant le RPR » dans sa campagne présidentielle. Comprendre, pour lui, le candidat d’une droite non inféodée aux centristes. Franck Allisio, lui, est passé par le RPR dans sa jeunesse. D’autres, qui n’ont pas l’âge d’y avoir eu leur carte, y font aussi référence pour expliquer, sur l’air de l’évidence, qu’ils ne sont pas beaucoup plus à droite que l’aile droite – l’aile Charles Pasqua – du RPR. Au fond, la référence au RPR cherche à rassurer. Mais rassurer qui ? Un électorat de droite senior, où l’extrême droite n’a jamais percé et qui a bien l’âge de se souvenir du RPR. Mais peut-être auront-ils aussi l’âge de se souvenir que les principaux ennemis des gaullistes se sont historiquement toujours trouvés à l’extrême droite.