Le comité de soutien pour Manouchian au Panthéon tacle Marine Le Pen

La polémique continue sur la présence du RN mercredi au Panthéon. Les membres du comité de soutien pour la panthéonisation du résistant communiste d’origine arménienne Missak Manouchian et de 23 de ses compagnons jugent la présence de Marine Le Pen à la cérémonie « insupportable » même s’ils respecteront les usages « institutionnels ».

« Côtoyer Madame Le Pen n’est pas le plus grand de nos plaisirs mais je ne suis pas à la manœuvre et je respecte les institutions », a déclaré le président du comité, Jean-Pierre Sakoun. La cheffe de file des députés du Rassemblement national a annoncé lundi qu’elle serait présente, malgré les réserves d’Emmanuel Macron pour qui « les forces d’extrême droite seraient inspirées de ne pas être présentes ».

Le fils de Joseph Epstein mécontent

« Il y a une seule question à poser à Madame Le Pen : "êtes-vous en quoi que ce soit les héritiers d’un parti fondé par des nazis et des collaborationnistes ?" », a lancé Jean-Pierre Sakoun. « La réponse ne peut pas être "peut-être". C’est oui ou non », a-t-il martelé. Pour autant, a-t-il rappelé, « le RN fait partie des corps constitués » et Marine Le Pen est invitée en tant que présidente de son groupe à l’Assemblée nationale.

Georges Duffau-Epstein, fils de Joseph Epstein, le chef des Francs-tireurs partisans (FTP) pour la région parisienne arrêté en même temps que Missak Manouchian et qui entrera de façon symbolique au Panthéon avec l’inscription de son nom sur une plaque, a aussi déclaré qu’elle n’était « pas la bienvenue » et qu’il ferait tout « pour l’éviter » mercredi.

« Que Marine Le Pen ait l’outrecuidance d’être présente, je ne peux pas le supporter. Je suis fils d’immigrés, mes parents étaient Polonais et je crois que sous Marine Le Pen, ils n’auraient jamais pu venir en France », a-t-il déclaré. « Elle n’est pas la bienvenue, compte tenu de sa filiation, de la personnalité des fondateurs du Front national, des blagues délirantes de son père sur "Durafour-crématoire" et autres ».

Reconquête également critiqué

« Pour moi elle n’a pas sa place là où on rend hommage à des résistants qui étaient des étrangers et qui se sont sacrifiés pour la France », a-t-il martelé, se disant aussi « scandalisé » de ne pas avoir encore reçu son invitation alors que Marine Le Pen est officiellement invitée selon l’usage républicain.

Pour le sénateur communiste Pierre Ouzoulias, le RN comme Reconquête « n’ont rien à faire à la cérémonie ». « Ils sont les héritiers de Vichy et d’une vision ethnique de la nation », a-t-il écrit sur X.