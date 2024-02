Il déballe tout contre la fast fashion. Le député Antoine Vermorel-Marques s’attaque à l’industrie textile ultrarapide en reprenant les codes d’influenceurs qui la mettent en avant. C’est dans la mise en scène d’un « haul Shein » (le fait de déballer sa commande devant sa communauté) que l’élu LR parvient à faire passer son message : la fast fashion est aussi mauvaise pour la planète que pour notre santé. « C’est des chaussures trop canons, trop classes, elles ont été traitées au phtalate : une substance qui est un perturbateur endocrinien qui peut tous nous rendre stériles », souligne-t-il par exemple dans sa vidéo mise en ligne le 12 février dernier. Le député pointe également le fait que la marque Shein envoie tous ses colis par avion alors que c’est « vingt fois plus polluant que le bateau ».

Avec ce montage vidéo entrecoupé d’images d’iamm_maee, une influenceuse TikTok aux 211.000 abonnés, l’élu fait ainsi la promotion de sa proposition dans le projet de loi visant à pénaliser financièrement la « fast fashion ». Il milite pour mettre en place un malus « pour tous les produits de la fast fashion pour qu’elle soit définitivement démodée ».

Une entreprise régulièrement pointée du doigt

Accusée de travail forcé, d’incitation à la surconsommation, montrée du doigt pour l’impact environnemental de ses produits et peu transparente sur sa production, Shein s’attire régulièrement les foudres des défenseurs de l’environnement et des droits humains.

Dans un message à l’AFP, l’entreprise a affirmé partager « l’intérêt des législateurs pour la promotion d’une gestion responsable de la chaîne d’approvisionnement et la protection de notre environnement ». L’enseigne chinoise soutient que son modèle est « fondamentalement différent de celui de la fast fashion » et assure suivre « les meilleures pratiques internationales en matière de développement durable et d’engagements sociaux ».

Président de l’Union des industries textiles, Olivier Ducatillion juge que « toutes les initiatives qui visent à combattre la concurrence déloyale des Shein, Temu et consorts sont les bienvenues ».