Un nouvel « atout » pour le Rassemblement national. Fabrice Leggeri, ancien directeur de Frontex, a annoncé dans un entretien au JDD qu’il rejoignait le RN pour les élections européennes de juin prochain. L’ex-patron de l’agence européenne chargée du contrôle des frontières sera en troisième position sur la liste de Jordan Bardella. « Il a combattu l’idéologie migratoire de la Commission européenne. Il a vu de l’intérieur le travail de sape des ONG pro-migrants et d’Etats inamicaux comme la Turquie », a lancé le président du RN ce lundi, lors d’un déplacement commun à Menton (Alpes-Maritimes). Dans ce mercato de pré-campagne européenne, est-ce vraiment une bonne recrue pour le RN ?

Oui, car il a de la bouteille

« Mon objectif est de mettre mon expérience et mon expertise au service des Français. Ayant dirigé Frontex près de sept ans [de 2015 à 2022] et travaillé pour l’État pendant environ trente ans, notamment dans les domaines de la sécurité et de la gestion de l’immigration, cette décision est très cohérente », a déclaré au JDD Fabrice Leggeri. Depuis l’annonce de ce transfert, les membres du RN louent les qualités de leur dernière prise. « C’est un renfort intéressant, il va nous apporter ses connaissances, basées sur son expérience de terrain. C’est un atout de taille car l’immigration sera une thématique au cœur de la campagne européenne », estime ainsi Julien Odoul, député RN de l’Yonne.

Oui, car il a le profil recherché

Né à Mulhouse (Haut-Rhin), Fabrice Leggeri a étudié à l’Ecole normale supérieure (ENS), à Sciences Po Paris et à l’Ecole nationale d’administration (ENA) avant d’officier au ministère de l’Intérieur à des postes de sous-préfet, à la Défense et enfin à la Commission européenne. Un profil de haut fonctionnaire qui correspond aux attentes du Rassemblement national dans sa stratégie de normalisation. Car depuis plusieurs années, Marine Le Pen cherche – mais peine – à muscler son équipe en étoffant son réservoir d’experts et de technocrates.

Non, car il vient du club ennemi

L’arrivée de Fabrice Leggeri sur la liste RN pourrait surprendre, car le parti n’a pas manqué, ces dernières années, d’égratigner le dispositif européen, comme l’a souligné sur X l’eurodéputée Renaissance Nathalie Loiseau : « Jordan Bardella n’a cessé de se moquer de Frontex, qu’il a refusé de soutenir et qu’il décrivait comme ''une agence de voyages pour migrants'' lorsque Fabrice Leggeri en était le directeur. Le RN, champion de la récupération douteuse et du ramasse-miettes », a-t-elle indiqué, en publiant des images de l’eurodéputé RN lors de la précédente campagne en 2019.

Des attaques balayées par le parti. « Il connaît parfaitement les rouages internes et les obstacles qu’on a mis sur son chemin. C’est pour ça qu’il a quitté Frontex, en dénonçant les dévoiements de la mission originelle », indique Julien Odoul, alors que Fabrice Leggeri est resté sept ans à la tête de l’organisme.

Non, car il a des casseroles

Fabrice Leggeri a démissionné en avril 2022 de la direction exécutive de Frontex, après l’ouverture d’une enquête disciplinaire de l’Office européen de lutte antifraude (Olaf). Ce rapport non public lui reprochait de « ne pas avoir respecté les procédures, de s’être démontré déloyal vis-à-vis de l’Union européenne » et d’être responsable d’un « mauvais management personnel », selon des informations parues dans la presse.

« En réalité, pour avoir voulu contrôler l’immigration, j’ai subi des pressions et j’ai ressenti un abandon général », répond Fabrice Leggeri dans le JDD, assurant qu’aucune « preuve concrète » ne pouvait étayer ces accusations. Lorsqu’il dirigeait Frontex, il était également accusé par les ONG de tolérer des refoulements illégaux de migrants.

Joker : quel impact sur la saison ?

« Sa présence sur la liste peut rassurer certaines personnes à la marge, sur notre capacité de gestion et à apporter des solutions », souligne Julien Odoul. Mais ce renfort de début d’année, inconnu du grand public, ne devrait pas vraiment changer le rapport de force des mois à venir. Le RN en a-t-il besoin ? Ces derniers mois, Jordan Bardella caracole en tête des intentions de vote dans les sondages, avec environ dix points d’avance sur la liste présidentielle.