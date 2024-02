Ex-directeur de Frontex, Fabrice Leggeri rejoint le RN pour les européennes

C’est un ralliement qui permet au RN d’étoffer son réservoir d’experts et de technocrates pour gagner en crédibilité. L’ancien directeur de Frontex, l’agence de l’UE chargée du contrôle des frontières, annonce dans un entretien au JDD publié samedi soir, qu’il rejoint le Rassemblement national pour les élections européennes de juin et figurera en troisième place sur la liste de Jordan Bardella.

Un ancien directeur décrié par les ONG

« Le RN possède un plan concret et la capacité de le réaliser. Nous sommes déterminés à combattre la submersion migratoire, que la Commission européenne et les eurocrates ne considèrent pas comme un problème, mais plutôt comme un projet : je peux en témoigner », déclare Fabrice Leggeri.

Ce haut fonctionnaire français de 55 ans, énarque et normalien, a occupé de 2015 à 2022 la direction de Frontex, avant d’en démissionner à la suite d’une enquête disciplinaire. Il était un directeur contesté, régulièrement accusé par les ONG de tolérer des refoulements illégaux de migrants et s’était imposé comme un défenseur de l’imperméabilité des frontières de l’UE.

« Mon objectif est de mettre mon expérience et mon expertise au service des Français. Ayant dirigé Frontex près de sept ans et travaillé pour l’État pendant environ trente ans, notamment dans les domaines de la sécurité et de la gestion de l’immigration, cette décision est très cohérente », estime-t-il dans le JDD. Selon lui, « les élections européennes du 9 juin représentent une opportunité unique de remettre la France et l’Europe sur le droit chemin ». Jordan Bardella, tête de liste et président du RN, est actuellement en tête de tous les sondages pour ce scrutin, autour de 30 %, avec une dizaine de points d’avance sur la majorité macroniste.

Leggeri fustige « un abandon général » sur l’immigration

« Ancien patron de Frontex, Fabrice Leggeri a été poussé à la démission, lâché par Emmanuel Macron parce qu’il agissait contre la submersion de l’Europe », a écrit Jordan Bardella dans un message sur X. Fabrice Leggeri avait démissionné en avril 2022 de la direction exécutive de Frontex après l’ouverture d’une enquête disciplinaire de l’Office européen de lutte antifraude, Olaf. Le haut fonctionnaire était visé par un rapport non public de cet organisme qui, selon des informations de presse, lui reprochait de « ne pas avoir respecté les procédures, de s’être démontré déloyal vis-à-vis de l’Union européenne » et d’être responsable d’un « mauvais management personnel ».

« Concernant ces accusations, il est important de noter que ni le Parlement européen ni le conseil d’administration de Frontex n’ont trouvé de preuves concrètes les étayant », affirme Fabrice Leggeri. « En réalité, pour avoir voulu contrôler l’immigration, j’ai subi des pressions et j’ai ressenti un abandon général. Le gouvernement français m’a pressé de démissionner. L’Allemagne n’était pas encline à me soutenir. La Commission européenne, manifestement hostile à mon égard, souhaitait mon départ », ajoute-t-il.