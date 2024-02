Après son gros flop en 2019, Francis Lalanne va lancer une nouvelle liste pour les prochaines élections européennes qui auront lieu en France le 9 juin 2024. D’après Libération, le chanteur complotiste lancera la campagne de l’Union de la Résistance dimanche 18 février à Paris, lors d’une "réunion privée".

Il ne sera pas seul dans la course à Bruxelles puisque Dieudonné sera sur sa liste. D’après un communiqué de presse, l’Union de la Résistance rassemblera « une vingtaine de collectifs de résistants, complotistes et dissidents, gilets jaunes et patriotes (…) ». Le but : faire « une liste unique de la résistance au service de la population qui refuse ce système politique totalitaire de violence qui nous détruit tous ».

📷📷Vendredi 7 janvier 2024, le collectif « FRANCE LIBRE » publiait un communiqué de presse pour annoncer que Francis LALANNE et DIEUDONNÉ… — Christian Cotten (@CottenPolvie) February 12, 2024 L’accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur« J’accepte », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus de nos partenaires. Plus d’informations sur la pagePolitique de gestion des cookies J’accepte

Le chanteur et l’humoriste ensemble sur scène

Francis Lalanne et Dieudonné envisagent « d’imposer l’intelligence collective du cœur aux élites corrompues qui ont déclaré une guerre de plus en plus violente aux peuples d’Europe, au détriment de la souveraineté de la France », indiquent nos confrères. Ils sont soutenus par Christian Cotten, qui se décrit comme « psychosociologue et infréquentable ». Ce complotiste était aux côtés de Dieudonné et d’Alain Soral sur la liste du Parti antisioniste aux élections européennes de 2009.

Aux dernières élections européennes, Francis Lalanne était tête de liste de l’Alliance jaune. Il avait remporté environ 0,5 % des voix. En septembre 2023, lui et Dieudonné, avaient joué le spectacle la « La Cage aux fous ». D’abord interdite par le préfet de police de Paris, la représentation avait finalement pu avoir lieu à bord du « Dieudobus ». Le juge des référés du tribunal administratif avait autorisé le spectacle au nom de la liberté d’expression.