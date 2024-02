Mathilde Panot encourage à faire grève avant et pendant les JO de Paris

Solidaire des cheminots. Alors qu’une grève des contrôleurs SNCF est en cours, occasionnant une belle pagaille en ce week-end de chassé-croisé des vacances, Mathilde Panot leur a témoigné son soutien. « Le droit de grève, c’est la démocratie sociale », a indiqué ce vendredi la cheffe de file des députés insoumis sur l’antenne de BFM TV/RMC.

Mathilde Panot encourage même tous les autres travailleurs à en faire de même et à faire grève avant et pendant les Jeux olympiques de Paris « si le rapport de force leur est favorable. » Quand « le gouvernement n’entend que le rapport de force, et bien il faut utiliser le rapport de force au maximum », a estimé la députée du Val-de-Marne. Selon elle, l’exécutif va même « à l’inverse de tout le progrès social qu’il y a eu dans notre pays depuis des années et qui a été conquis par la grève. »

Mathilde Panot a par ailleurs profité de son interview pour répondre à Gérard Larcher, lui reprochant de « ne pas souhaiter respecter la Constitution » après la proposition du patron du Sénat de restreindre le droit de grève pendant les vacances scolaires.