17 des 34 ministres seraient millionnaires

Le nouveau gouvernement de Gabriel Attal est plus riche que celui d’Élisabeth Borne. Il compte 17 millionnaires, soit la moitié de l’équipe d’Emmanuel Macron. C’est ce que révèle une enquête du journal L’Humanité, publiée hier. Ces « 17 » auraient ainsi une fortune supérieure à 1,03 million d’euros, soit celle de la tranche des 5 % de Français les plus riches. Neuf d’entre eux entreraient même dans la sphère des 1 % les plus riches de France avec plus de 2,2 millions d’euros de patrimoine.

En haut du podium, Franck Riester, ministre du Commerce extérieur, avec dix millions d’euros obtenus grâce à l’héritage de plusieurs garages et concessions automobiles fondés par l’un de ses ancêtres. La médaille d’argent est attribuée à la controversée Amélie Oudéa-Castéra, avec sept millions d’euros accumulés par ses actions chez Axa et Carrefour. Enfin, à la troisième place du classement, le ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti. Son activité d’avocat, ses droits d’auteur ainsi que ses rôles au théâtre lui auraient rapporté un patrimoine autour de cinq millions d’euros.

Gabriel Attal et un contrat d’assurance-vie de près de 1,5 million d’euro

Rappelons qu’en 2022, Gabriel Attal, alors ministre des Comptes publics avait en effet déposé sa déclaration de situation patrimoniale à la Haute autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP). Celui qui est aujourd’hui Premier ministre assurait alors détenir un contrat d’assurance-vie qui cumulait près de 1,5 million d’euro mais aussi un compte courant à la Société générale qui affichait la belle somme de 61.000 euros. Par ailleurs, le ministre aurait déposé plus de 70.000 euros sur un plan d’épargne logement (PEL).

Les déclarations de patrimoine des nouveaux ministres ne seront pas rendues publiques par la HATVP avant plusieurs semaines, sachant que les membres de la « team Attal » maintenant au complet ont deux mois pour remettre leurs déclarations actualisées d’intérêts et de patrimoine.