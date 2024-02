Une photo (ou plutôt deux) qui n’a pas fini de faire parler d’elle. Dimanche, Gabriel Attal s’est expliqué sur le moment où il a montré une photo d’un chiot à d’autres ministres… en plein débat à l’Assemblée nationale, rapporte Le Parisien.

La scène s’est produite le 5 février, au beau milieu d’un débat sur la motion de censure contre le gouvernement, la première depuis la nomination de Gabriel Attal comme Premier ministre. Alors que le président du groupe socialiste Boris Vallaud s’exprimait, Gabriel Attal s’est retourné et a montré une photo à d’autres ministres assis derrière lui.

Je vous épargne un click, quand @BorisVallaud évoquait "le mal-travail qui abîme les corps", Attal montrait une photo de chien à Dati et Thévenot.

Yes, le respect dead. https://t.co/B9o4873VEg pic.twitter.com/IV7tMYJfjA — Usul (@UsulduFutur) February 7, 2024

Un geste « spontané »

« Je vois que vous riez à cet instant », lui a alors adressé Boris Vallaud, qui parlait à ce moment-là des « conditions de travail qui abîment les corps et les âmes, rendent malades et provoquent des décès » – un sujet qui ne prête donc pas à la rigolade. Deux jours plus tard [mercredi 7 février], Libération a dévoilé ce que Gabriel Attal montrait à ses collègues à ce moment-là : la photo d’un chiot.

« À l’occasion de ma nomination, ma famille m’a fait une surprise et nous avons adopté un chien, une femelle de la race chow-chow », a expliqué le Premier ministre au Parisien. « Pendant la motion de censure, mes sœurs m’ont envoyé une photo de ma chienne dans le jardin. Spontanément, j’ai voulu partager ce moment avec les ministres à côté de moi. »

Un comportement « lunaire » selon les élus de gauche

Gabriel Attal a même poursuivi, pointant d’autres comportements du doigt : « Si je vous racontais ce que font certains membres de l’opposition pendant que je m’exprime… » Ces explications n’ont pas convaincu à gauche de l’échiquier politique. De nombreux élus, à l’instar du député socialiste Iñaki Echaniz, avaient dénoncé le comportement du Premier ministre, son manque de sérieux et son attitude « lunaire » alors que la santé au travail était discutée dans l’hémicycle.

View this post on Instagram A post shared by Gabriel Attal (@gabrielattal)

Après la parution de son interview, Gabriel Attal a ensuite officiellement présenté son chien sur Instagram, dimanche. « C’est l’année des "V" et elle a une énergie débordante », a écrit le nouveau second d’Emmanuel Macron à propos de sa petite chienne Volta, nommée ainsi en référence à l’inventeur de la pile électrique. « Elle porte ainsi très bien son nom. »