La suppression du droit du sol à Mayotte ravive le clivage gauche-droite

La proposition de Gérald Darmanin de supprimer le droit du sol à Mayotte a, sans surprise, raviver le clivage gauche-droite sur les questions liées à l’immigration. La droite et l’extrême droite réclament l’élargissement de la mesure à toute la France et la gauche promet de s’y opposer.

En déplacement dans l’île confrontée à une grave crise migratoire et à une situation sociale et sécuritaire explosive, le ministre de l’Intérieur a annoncé dimanche « l’inscription de la fin du droit du sol à Mayotte dans une révision constitutionnelle ».

Le RN veut un référendum

Cette mesure a donc été aussitôt applaudie par la droite et l’extrême droite. « C’est beaucoup de temps perdu pour en arriver à cette conclusion que supprimer le droit du sol, non seulement à Mayotte mais partout en France, est non seulement nécessaire mais possible », a souligné sur Europe 1 le député du RN Sébastien Chenu. Selon lui, pour éviter « les foudres du Conseil constitutionnel », il faut « que la fin du droit du sol s’applique à toute la France, à travers un référendum et une révision de la constitution ».

La candidate du parti Reconquête ! aux européennes, Marion Maréchal a aussi salué sur BFMTV l’annonce, réclamant l’extension de la mesure « à l’ensemble du territoire français », car « ce que vit Mayotte aujourd’hui, c’est ce que vivra la métropole dans 30, 40, 50 ans si nous ne faisons rien ». Le patron de LR Éric Ciotti a réagi de manière identique sur X : « Ce qui se passe à Mayotte risque de toucher demain la France métropolitaine. Partout sur le territoire national nous devons supprimer le droit du sol ! ».

De l’autre côté de l’échiquier politique, l’annonce a au contraire hérissé la gauche : le PS et LFI ont d’ores et déjà promis de s’opposer à toute révision de la constitution, dénonçant le risque de la fin du droit du sol en France, si Marine Le Pen arrive au pouvoir.

La gauche fustige un exécutif « qui devance l’extrême droite »

Le patron des députés PS Boris Vallaud a rappelé sur France 3 que Mayotte était « déjà sous l’empire d’un régime juridique qui est beaucoup plus sévère pour obtenir la nationalité française que tout le reste de la France » et qui « n’a pas changé quoi que ce soit ». Sur France Info, le député insoumis Éric Coquerel, a jugé que si on « commence à faire une dérogation pour une des parties du territoire », « après on pourrait les multiplier ». « Mettre fin au droit du sol à Mayotte ne résoudra pas les difficultés du territoire », a abondé la tête de liste écologiste aux européennes, Marie Toussaint, fustigeant sur X « un président de la République qui devance l’extrême droite ».

Dans la majorité, les ministres Éric Dupond-Moretti et Roland Lescure ont argué que la « situation exceptionnelle » de Mayotte justifiait « des mesures exceptionnelles ». Le président du MoDem François Bayrou a, lui, considéré que la suppression du droit du sol à Mayotte était « inéluctable », rappelant que lui-même l’avait proposé dès 2007.