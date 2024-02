Le RN caracole toujours en tête des intentions de vote pour les européennes

Pour le scrutin du 9 juin prochain, la dynamique est toujours en faveur du parti de Marine Le Pen. Le Rassemblement national caracole en tête des intentions de vote pour les européennes, creusant même légèrement l’écart qui le sépare de Renaissance, dont la tête de liste n’est toujours pas connue, dans un sondage Elabe pour La Tribune dimanche et BFMTV publié samedi.

Si les élections européennes avaient lieu ce dimanche, 27,5 % des électeurs voteraient pour la liste RN menée par Jordan Bardella, contre 28,5 % dans une enquête du même institut il y a un mois. Ils seraient 16,5 % à faire de même pour la liste du camp présidentiel, rassemblant Renaissance, le MoDem et Horizons (-1,5 %).

LFI, écologiste et PS au coude-à-coude

La gauche connaît un léger frémissement, la liste LFI tirée par Manon Aubry étant créditée de 9 % des suffrages (+1,5 %), celle des écologistes avec Marie Toussaint de 9,5 % (+1 %) et celle du PS et de Place publique conduite par Raphaël Glusckmann de 9 % (-0,5 %).

La liste LR, soutenue par François-Xavier Bellamy, recueille 8 % des intentions de vote (-0,5 %). Celle de Reconquête, derrière Marion Maréchal, reste bloquée à 5 %, le seuil pour avoir des élus.

Cette enquête a été réalisée par Internet du 7 au 9 février auprès d’un échantillon de 1.524 personnes, représentatif des résidents de France métropolitaine âgés de 18 ans et plus, dont 1.426 inscrits sur les listes électorales. Lors du précédent scrutin en 2019, le RN était arrivé en tête avec 23,3 % des voix, devant le parti présidentiel LREM (22,4 %), EELV (13,5 %), LR (8,5 %), LFI (6,3 %) et le PS (6,2 %).