Elle était la seule à ne pas avoir de portefeuille dédié. Débarquée de son poste de ministre de la Transition énergétique qu’elle occupait depuis 2022, Agnès Pannier-Runacher a été « rétrogradée » au poste de « déléguée » par Gabriel Attal. Au lendemain de l’annonce du nouveau gouvernement, la question qui se pose est de savoir déléguée à quoi. Une chose est sûre : l’ancienne directrice adjointe de la Caisse des dépôts sera rattachée au ministère de l’Agriculture et de la souveraineté alimentaire.

Dans un message posté sur le réseau social X, le ministre Marc Fesneau a rappelé que c’est lui qui « avait souhaité » avoir le soutien d’Agnès Pannier-Runacher « pour faire face aux défis immenses de l’agriculture et de la forêt ». Dans les faits, on ignore toujours quelles seront les attributions de la haute fonctionnaire. Contacté, le service presse fait savoir qu’il communiquera « prochainement » sur « les attributions exactes » de la ministre déléguée. Cette nomination en renfort intervient surtout comme une réponse au mouvement de colère des agriculteurs qui a frappé la France et touche toujours plusieurs pays européens.

Bizarrerie dans ce nouveau gouvernement : Agnès Pannier-Runacher, nommée auprès de Marc Fesneau, est sans portefeuille. Dans la crise agricole actuelle, s'adjoindre un fusible me paraît effectivement une bonne idée.

Agnès Pannier-Runacher n’est pas la première à expérimenter de rôle de ministre délégué. En 2013, le Sarthois Guillaume Garot avait hérité de la même fonction, prenant en charge la question agroalimentaire. La ministre déléguée pourra compter sur son expérience à la tête de ministère de l’Industrie où elle s’était frottée à l’épineuse question des négociations commerciales avec la grande distribution, comme le rappelle le site Réussir.fr. Elle avait également défendu le projet de loi d’accélération et de simplification de l’action publique.

Un couple très politique

Lors de son passage à la Transition énergétique, Agnès Pannier-Runacher s’était assise aux côtés de Marc Fesneau farce aux représentants des filières de producteurs de biocarburants et de filières consommatrices de biocarburants. Âgée de 49 ans, la nouvelle ministre est une fidèle d’Emmanuel Macron depuis la création de La République en marche. Elle est en couple avec l’ancien socialiste Nicolas Bays, qui a été son directeur de cabinet. Celui qui a rallié Emmanuel Macron en 2016 est également l’ancien mari d’Aurore Berger, nommée ministre déléguée à l’Égalité femmes hommes en janvier, dont il est séparé depuis 2015.