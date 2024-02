C’était un couple aussi iconique que discret. L’un des rares que la sphère politique française a pu connaître. Mariés depuis 1966, Robert et Élisabeth Badinter ne formaient pas un couple comme les autres, comme unis pour la vie. Avec le décès de l’ancien ministre connu pour avoir aboli la peine de mort en France, la célèbre philosophe perd celui avec qui elle aura partagé cinquante-sept années de mariage. On appelle cela des noces d’azalée, du nom de cet arbuste arborant de si belles couleurs au printemps. L’union s’est éteinte en même temps que les yeux de l’ancien avocat de 95 ans se sont fermés, dans la nuit du 8 au 9 février.

Robert et Élisabeth Badinter s’étaient rencontrés par le biais du père de la philosophe. Fille du fondateur du groupe Publicis Marcel Bleustein-Blanchet, celle qui n’a alors qu’une vingtaine d’années avait rencontré Robert, de seize ans son aîné, lorsque celui-ci était invité à son domicile. Tout juste divorcé de l’actrice Anne Vernon, Robert Badinter avait choisi d’épouser la fille de son client, lui qui était l’un des avocats du groupe Publicis. Le couple s’était marié en 1966 devant une toute petite assemblée de neuf personnes, comme le révélait Paris Match. Ils auront trois enfants : Judith, Simon et Benjamin.

Robert et Élisabeth Badinter sont tous les deux issus de familles juives d’origine russe. Le père de l’ancien ministre de la Justice avait été arrêté par la Gestapo en 1943 lors de la rafle de la rue Sainte-Catherine, à Lyon. Déporté, il n’est jamais revenu. Quant à la mère d’Elisabeth, Sophie Vaillant, elle s’était convertie au judaïsme à l’occasion de son mariage avec Marcel Bleustein-Blanchet.

Un couple discret qui ne se montrait pas

A son entrée au gouvernement en 1981 comme ministre de la Justice, Robert Badinter est déjà un avocat talentueux, notamment reconnu pour avoir mené un long combat contre la peine de mort. Il sera celui qui en obtiendra l’abolition en 1981. Militante féministe, Elisabeth n’entend pas vivre dans l’ombre de son mari et cultive une image « aussi belle que sévère », selon Marc Taieb, ancien patron de Bolloré télécoms qui l’a eue comme professeure de philosophie. « Deux esprits libres, inséparables mais dissociables », évoquait Alain Frèrejean dans la biographie « Robert et Élisabeth Badinter : deux enfants de la République », publiée en 2018.

Robert et Elisabeth Badinter, ici en 1988 sur le pateau d'Anne Sinclair qui présentait l'émission 7 sur 7 sur TF1. - P. Verdy/AFP

A leur domicile situé près des Jardins du Luxembourg, chacun avait son étage, comme pour marquer la singularité des combats menés par chacun d’eux. En 1988, ils accepteront de se montrer ensemble à l’occasion de la sortie de leur seul ouvrage commun consacré à Condorcet, représentant des Lumières.

« Une femme souriante, d’une exquise compagnie »

Discret et rarement affiché en public, le couple cultivait une image publique différente de celle affichée en privé, si l’on en croit leurs proches. « Le plus frappant lorsqu’on connaît Elisabeth est ce décalage entre le personnage public volontiers provocateur, doctrinaire, sévère, n’incitant guère à la familiarité, et la femme privée, souriante, d’une exquise compagnie, aussi amicale que dotée d’un humour au second degré », pouvait-on lire dans un long portrait publié en 2014 dans Paris Match. Dans ce même article, on apprend que Robert offrait un éléphant de bois à Elisabeth à chacun de ses anniversaires depuis qu’elle avait 12 ans. La logique voudrait qu’elle en possède 67 sur l’étagère de leur salon. Il lui offrait également une nouvelle bague de mariage tous les neuf ans, qu’elle portait toutes à ses doigts.