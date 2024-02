Les Outre-mer ont une nouvelle ministre déléguée. La sixième ministre en sept ans, qui va occuper la rue Oudinot. Jeudi soir, Marie Guévenoux, députée Renaissance âgée de 47 ans, a fait son entrée au gouvernement de Gabriel Attal. Ce vendredi matin, Gérald Darmanin, son ministre de tutelle, a présidé la cérémonie de passation de pouvoir entre elle et son prédécesseur Philippe Vigier (MoDem) au ministère des Outre-mer.

🔴Discours de Marie Guévenoux (@mguevenoux), désormais nouvelle ministre déléguée aux #OutreMer, lors de la passation de pouvoir. #remaniement pic.twitter.com/hkrWYvZoHs — Outremers360 (@outremers360) February 9, 2024

Qui est-elle ?

Cette députée macroniste a un riche parcours politique. Ancienne collaboratrice parlementaire de l’ex-ministre Alain Madelin, elle a ensuite été la première présidente des Jeunes Populaires (jeunes de l’UMP) en 2003, dans les rangs desquels elle se lie avec Gérald Darmanin, le ministre de l’Intérieur dont elle est désormais sous la houlette. Elle a par la suite travaillé dans divers cabinets ministériels dont celui de Brigitte Girardin, après que cette dernière a quitté son poste de ministre des Outre-mer pour celui de ministre de la Coopération et de la Francophonie, mais aussi de Jean-Louis Borloo à l’Environnement, ou encore de Xavier Darcos, à l‘Éducation nationale. Proche d’Alain Juppé depuis 2002, elle avait fait campagne en sa faveur lors de la primaire des Républicains, puis est devenue la directrice administrative et financière de l‘équipe de François Fillon pour la présidentielle, mais s’est mise en retrait après sa mise en examen.

Son arrivée dans le camp présidentiel

En 2017, elle adhère à La République en marche (LREM) et est élue députée de l’Essonne sous cette étiquette en 2017. La députée macroniste a d’ailleurs été réélue en juin 2022 dans la neuvième circonscription de l’Essonne. Mariée et mère de trois enfants, elle est élue Première questrice de l’Assemblée nationale le 29 juin 2022. Elle est la quatrième femme à accéder à ce poste.

Que pensent les élus et acteurs d’Outre-mer de cette nomination ?

Marie Guévenoux remplace donc Philippe Vigier, nommé le 20 juillet dernier au gouvernement Borne et qui n’aura été en poste que six mois. « Merci de prendre dès la passation de pouvoir vendredi matin à 9h30 la situation de Mayotte à bras-le-corps. Il y a urgence à agir », a écrit sur X le député mahorais Mansour Kamardine en souhaitant bienvenue à la nouvelle ministre. « Les ministres passent, les problèmes demeurent », s’est désolé le député réunionnais Philippe Naillet. « Cela traduit le manque de considération de la Macronie pour nos populations », a-t-il ajouté.

Pour les élus et acteurs ultramarins, c’est une désillusion. Les socialistes de Guadeloupe et Martinique dénoncent dans un communiqué de presse une « valse des interlocuteurs » qui « ne peut que renforcer le sentiment des élus et des populations d’Outre-mer d’un manque de respect et d’une absence de volonté politique d’inscrire ces territoires dans les priorités gouvernementales ». « Pour l’heure, tout indique que le gouvernement Attal ne prendra pas ce chemin et que les socialistes – plus largement la gauche – devront défendre, partout et à tous les niveaux, une autre politique pour les Outre-mer que cette continuité libérale et comptable dont on mesure les ravages », concluent-ils.

« Cette nomination nous laisse un peu pantois. On ne comprend pas, elle n’y connaît rien à nos territoires. Ils continuent à faire des choix assez incongrus concernant les Outre-mer, a réagi Davy Rimane, le président guyanais de la délégation aux Outre-mer de l’Assemblée nationale auprès de La1ère. On a bien compris que les Outre-mer, c’est une variable d’ajustements à leurs yeux. […] Ce n’est pas un ministère de premier rang pour ces personnes-là. »

De son côté Olivier Serva, député (Liot) de Guadeloupe a réagi sur France-Antilles. « Elle ne siégeait pas à la délégation aux Outre-mer de l’Assemblée nationale lorsque je la présidais et on ne lui connaît pas de spécialité particulière à ce sujet. J’imagine qu’elle apprendra ! »

Quels seront ses prochains dossiers ?

Plusieurs dossiers seront au rendez-vous pour la nouvelle ministre élue. Le Premier ministre, Gabriel Attal, a annoncé qu’un projet de loi sera déposé sur Mayotte lors de son discours de politique générale devant l’Assemblée nationale et un projet constitutionnel sur l’avenir de la Nouvelle-Calédonie. Marie Guévenoux devra également suivre l’application des 72 décisions prises lors du comité interministériel des Outre-mer, rendues publiques en juillet 2023 par l’ex-Première ministre Elisabeth Borne. Le prochain devait se tenir fin février.

Crise de l’eau en Guadeloupe, crise du logement à La Réunion, vie chère, passage de la flamme olympique en Outre-mer, projet de mémorial des victimes de l’esclavage à Paris… Elle sera attendue sur de nombreux autres sujets.