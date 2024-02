Une ministre de l’Education nationale qui envoie ses enfants dans le privé, un secrétaire d’Etat au Commerce victime de sa « phobie administrative » ou un ministre de la Santé poussé vers la sortie pour avoir pris position en faveur de la légalisation du cannabis, la longévité d’un serviteur de la République tient parfois à un fil.

Alors que ce vendredi marque la fin du remaniement du gouvernement de Gabriel Attal et le débarquement d’Amélie Oudéa-Castéra, qui sera donc restée à la tête du ministère de l’Education nationale 28 petits jours, 20 Minutes classe et retrace le parcours de trois autres ministres qui, comme AOC, n’ont eu le temps de déballer tous leurs cartons (à l’inverse des casseroles, parfois).

Léon Schwartzenberg, la mauvaise herbe

Neuf petits jours avant de se faire débarquer, un record qui tient encore. Léon Schwartzenberg à de quoi faire passer Amélie Oudéa-Castéra pour une Michel Drucker des ministères. A la différence que le docteur Schwartzenberg, cancérologue de profession et bref ministre de la Santé du gouvernement Rocard constitué le 29 juin 1988, n’a pas été débarqué pour avoir dit, en substance : « Plutôt crever que me faire soigner dans un hôpital public. »

Non, l’ancien résistant, dont les deux frères ont été déportés et fusillés au camp de Mauthausen a été poussé à la démission pour deux prises de position impopulaires, pour ne pas dire suicidaires pour l’époque : un plaidoyer pour la légalisation du cannabis sous le contrôle de l’État et avoir proposé un dépistage systématique du sida chez les femmes enceintes. Léon Schwartzenberg était en un sens victime de son avance sur son temps.

Thomas Thévenoud, la mauvaise foi

Inénarrable, pour ne pas dire symbolique. Est-il nécessaire de rappeler son histoire ? Allez, alors que nous publions en ce moment notre numéro spécial 20 Minutes de plaisir, ne renonçons pas à celui-ci.

Nommé le 26 août 2014 secrétaire d’État chargé du Commerce extérieur du gouvernement de Manuel Valls, Thomas Thévenoud est contraint à la démission neuf jours plus tard. Pris la main dans le pot de confiture de la fraude fiscale par Mediapart, le député PS de Saône-et-Loire tente de justifier ses manquements pas une « phobie administrative », expression dont il s’empressa de déposer la paternité auprès de l’Inpi. Preuve qu’il avait au moins sens du commerce, faute d’avoir celui des responsabilités.

Jean-Jacques Servan-Schreiber, le « turlupin »

Celui qui fonda le journal à L’Express alors qu’il n’avait que 29 ans n’éleva jamais son niveau politique à hauteur de son talent journalistique. Grenouillant dans la haute société depuis son plus jeune âge, Jean-Jacques Servan-Schreiber décide de se lancer en politique en 1962, neuf après la création de son magazine.

Son apogée politique fut bref : douze jours seulement à occuper le poste de ministre des Réformes du 28 mai au 9 juin 1974, sous la houlette du Premier ministre Jacques Chirac. Celui qui était le président du Parti radical est rapidement débarqué par son chef de gouvernement.

Mauvais négociateur, il n’arrive jamais à entrer dans les jeux du pouvoir pour y avoir un rôle. Il est brièvement écarté par Jacques Chirac, qui le surnomme « le turlupin », pour son opposition à la reprise des essais nucléaires. Si vous vous demandiez que signifie « turlupin », ça n’a rien d’un surnom affectueux. Il désigne un homme qui fait de basses plaisanteries, de mauvais jeux de mots et l’expression servait aux XIIIe et XIVe siècles à qualifier des sectes d’hérétiques d’Europe de l’ouest. Les turlupins vivaient nus et soutenaient n’avoir honte de rien de ce qui est naturel.