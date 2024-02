Qui est Nicole Belloubet, la nouvelle ministre de l’Education ?

La rectrice de Toulouse, qui avait démissionné avec fracas 2005 en dénonçant les suppressions de postes, va désormais devoir les faire digérer à ses troupes. Nicole Belloubet a été nommée ministre de l’Education nationale ce jeudi, en remplacement d’Amélie Oudéa-Castéra, dont Gabriel Attal a reconnu lui-même, que ses débuts avaient jeté « le trouble » dans la communauté scolaire.

Ancienne ministre de la Justice

Nicole Belloubet, garde des Sceaux d’Edouard Philippe (2017-2020), est une juriste mais elle connaît donc très bien aussi l’éducation. Cette professeure de droit public, à la voix douce mais au ton ferme, est issue des rangs du Parti socialiste. Elle a commencé sa carrière comme à l’université avant de devenir à 42 ans rectrice de l’académie de Limoges en 1997. Un poste parachevant un parcours académique brillant puisqu’elle avait été reçue deuxième de l’agrégation de droit public en 1992.

Quand elle a quitté le rectorat de Toulouse, après cinq ans, en déplorant la faiblesse des moyens octroyés par le gouvernement Raffarin, elle avait écrit une lettre aux chefs d’établissement. Elle y expliquait ne plus trouver la « force de conviction suffisante » et déplorait, de la part de l’exécutif, une absence de cohérence « entre des ambitions affichées et des actes posés concrètement ». Sa démission était « un acte fort et rare, une forme de courage », estime Jean-Louis Viguier, ex-secrétaire académique du Snes-FSU (premier syndicat des collèges et lycées). Il se souvient « d’une femme engagée, compétente » avec « un côté un peu autoritaire, mais à l’écoute ».

« Les fariboles sur le port de la blouse »

Nicole Belloubet a porté une attention particulière aux sujets concernant les femmes. De 2000 à 2005, elle a présidé un comité interministériel de pilotage « pour la promotion de l’égalité des sexes dans le système éducatif ». Elle a aussi rédigé un rapport sur la « lutte contre les violences sexistes et sexuelles dans les établissements scolaires ». Pour l’anecdote (ou pas, la suite le dira), elle s’en était également prise, en 2016, aux « fariboles sur la restauration de l’autorité ou le port de la blouse », défendus aujourd’hui par le gouvernement Attal.

En parallèle de ses fonctions dans l’enseignement, cette Parisienne très attachée à ses racines aveyronnaises, mère de trois enfants et veuve d’un professeur de droit, a mené une carrière politique dans la Ville rose. Elle y a d’abord été première adjointe du maire socialiste Pierre Cohen, entre 2008 et 2010, avant de devenir première vice-présidente de la région Midi-Pyrénées. Alors qu’il était question qu’elle brigue la succession de Martin Malvy (PS) au conseil régional, elle a été nommée en 2013 au Conseil constitutionnel.

« Loyale » mais…

A la Chancellerie, qu’elle a rejointe après la démission de François Bayrou, elle a fusionné les tribunaux d’instance et de grande instance, créé le Parquet national antiterroriste et lancé les cours criminelles départementales pour juger les crimes punis de 15 à 20 ans de prison à la place des assises. Mais sa réforme de la justice, « ambitieuse » selon elle, est qualifiée de « fourre-tout » par ses détracteurs.

La ministre, aux longs cheveux blonds toujours lâchés, tatouée aussi, donne des cours et conférences depuis son départ du gouvernement. « Tant que le président de la République sera là, je resterai loyale à Emmanuel Macron », a-t-elle affirmé récemment à La Dépêche du Midi. Ajoutant, « ce qui ne veut pas dire que j’approuve tout ce qui est fait ». Après l’épisode « AOC », les syndicats d’enseignant attendent d’elle « de l’apaisement ».